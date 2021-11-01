مصبح الكعبي عضواً في رابطة الشعر والفنون العربية

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

أعرب الشاعر الإماراتي مصبح بن علي الكعبي عن فخره واعتزازه إزاء اختياره من قِبل رابطة الشعر والفنون العربية في المملكة العربية السعودية عضواً أساسياً في الرابطة، التي تضم 6 أعضاء أساسيين، وتحرص الرابطة كل الحرص على إبراز المواهب المُلهمة، والتي تصب في خدمة الوطن والارتقاء بالذائقة الإبداعية، إضافة إلى الإسهام في إثراء الحراك الثقافي الخليجي المشترك.

وفي هذا الإطار قال الشاعر الإماراتي مصبح الكعبي في حديثه لـ«البيان»: «تم اختياري مؤخراً عضواً أساسياً من قِبل رابطة الشعر والفنون العربية في المملكة العربية السعودية، ولا أملك إلا أن أوجه أسمى معاني الامتنان للرابطة، التي لها أدوار بارزة في صياغة المشهد الثقافي، إلى جانب نقل المبدعين والأخذ بأيديهم إلى عوالم التميز والإبداع وتشجيعهم على العطاء بروح استثنائية».

الشعر موهبة

ومن جانب آخر، قال : إنه يتحتم على كل شاعر أن يحرص على الارتقاء إلى ذائقة المتلقي، وهذا حتماً يعتمد على ذكائه، والمقومات الشعرية التي يمتلكها، مؤكداً أن الشعر هو موهبة من الله تعالى يخصصها لبعض البشر، كما أن الشاعر يستطيع أن يخرج ما بداخله من باقات المشاعر والأحاسيس والانفعالات على هيئة قصيدة تلامس شغاف القلوب، مشيراً إلى أن دعم الجهات المختصة في الدولة للشعراء الإماراتيين يؤكد حتماً مواصلة مسيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإبراز الثقافة المحلية من خلال تطوير أساليب جديدة، منوهاً في الوقت ذاته بضرورة إيجاد وسائل مبتكرة للمحافظة على المفردة الإماراتية حتى تبقى حية في نفوس الأجيال الشابة، في ظل ما تشهده من تطور متسارع.