«مستشار القراءة»..خبراء يرشدون الجمهور في اختيار الكتب

المصدر: الشارقة - البيان

في مبادرة هي الأولى من نوعها، لمساعدة القراء على انتقاء الكتب التي تتناسب مع اهتماماتهم، أطلقت مكتبات الشارقة العامة التابعة لهيئة الشارقة للكتاب مبادرة «مستشار القراءة» التي تنظمها مكتبة خورفكان العامة، بالتزامن مع الدورة الـ 40 من معرض الشارقة الدولي للكتاب. وعن هذه المبادرة قالت إيمان بوشليبي، مدير إدارة مكتبات الشارقة: «يمثل معرض الشارقة الدولي للكتاب فرصة ذهبية لعشاق القراءة لتجديد مكتباتهم الخاصة وانتقاء العناوين التي تضيف الجديد إلى معارفهم وتحفزهم على القراءة، ولأن المعرض بمساحته الكبيرة وبحجم دور النشر المشاركة، يسبب الحيرة لبعض القراء تجاه انتقاء الكتب المناسبة لاهتماماتهم، أطلقنا في مكتبات الشارقة العامة هذه المبادرة بهدف تقديم المشورة للزوار».

جلسات نقاشية

وعلى صعيد متصل، أعلن مجمع اللغة العربية بالشارقة عن برنامج الجلسات النقاشية التي ينظمها ضمن فعاليات المعرض، والتي يستضيف خلالها نخبة من المفكرين والمتحدثين والمتخصصين في علوم اللغة العربية، بهدف التعريف بالمعجم التاريخي للغة العربية ومسيرته منذ بدء انطلاقته كفكرة، إلى مراحل التنفيذ والإجراءات والنتائج التي تحققت. وتقام الجلسة الأولى بعد غدٍ الأربعاء تحت عنوان: «المعجم التاريخي، المسيرة والإجراءات والنتائج»، في حين تقام الجلسة الثانية يوم الجمعة تحت عنوان: «خصائص المعجم التاريخي ومميزاته». وأكد الدكتور أمحمد صافي المستغانمي، أمين عام مجمع اللغة العربية بالشارقة، أن إمارة الشارقة تحتل الصدارة على خارطة الثقافة العربية في عنايتها بتعزيز لغتنا وتوريث حبها للأجيال، وتعزيز حضورها بين لغات العالم، باعتبارها لغة مؤثرة وغنية، أسهمت في حفظ العلوم الإنسانية التي عكف عليها الإنسان على مر الحضارات العالمية.