«زايد للثقافة الإسلامية» تطلق غداً الدورة الخامسة «لملتقى الأخصائيين الاجتماعيين»

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

ستطلق دار زايد للثقافة الإسلامية، صباح غد، الدورة الخامسة لـ«ملتقى الأخصائيين الاجتماعيين»، والذي سيعقد افتراضياً تحت شعار «استشراف مستقبل الرعاية الاجتماعية»، إضافة إلى البث الحي عبر حسابات الدار على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بمشاركة دائرة تنمية المجتمع، وجمعية الاجتماعيين بالشارقة، لمناقشة محاور عدة، تتناول التوجهات المستقبلية في الرعاية الاجتماعية، وترخيص مهني الرعاية الاجتماعية في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى مناقشة الدعم المؤسسي للأخصائيين الاجتماعيين، لمواكبة متطلبات الترخيص والتوجهات المستقبلية.

وفي هذا الإطار قال علي العلوي، مدير فرع دار زايد للثقافة الإسلامية بأبوظبي بحديثه لـ«البيان»: «يهدف الملتقى إلى إبراز أهمية الأطر المنهجية لأخلاقيات مهنة الرعاية الاجتماعية في تعزيز المسؤولية المجتمعية، وإبراز دور الجهات والمؤسسات في دعم العملية التطويرية والتعليمية للأخصائيين الاجتماعيين، كذلك استشراف مستقبل العمل الحكومي في الرعاية الاجتماعية».

وأضاف: «وسيستضيف الملتقى، والذي يعتبر منصة مهمة، تسلط الضوء على استشراف مستقبل تطوير آليات وطرق العمل في مجال الخدمة الاجتماعية مجموعة من المتحدثين المعنيين بالخدمة الاجتماعية، بالإضافة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات الحكومية في هذا المجال وتبادل التجارب والخبرات.

وأريد التنويه إلى أن الملتقى سيتضمن على 3 محاور، حيث يركز المحور الأول على التوجهات المستقبلية في الرعاية الاجتماعية، في حين يركز المحور الثاني على ترخيص مهني الرعاية الاجتماعية في إمارة أبوظبي.

كما سيركز في المحور الثالث على الدعم المؤسسي للأخصائيين الاجتماعيين لمواكبة متطلبات الترخيص والتوجهات المستقبلية، وذلك لإبراز دور الجهات والمؤسسات في دعم العملية التطويرية والتعليمية للأخصائيين الاجتماعيين في المجال».