حديقة أم الإمارات تستضيف دورة للتصوير الفوتوغرافي للصغار

المصدر: أبوظبي - البيان

انطلاقاً مع حرصها على إتاحة الفرصة للتعلم من خلال الترفيه، تتعاون حديقة أم الإمارات، مع خبير الفنون الجميلة ومصور المناظر الطبيعية المعروف، أنتوني لامب، لتنظيم دورة تدريبية مجانية للتصوير الفوتوغرافي للصغار، الذين تتراوح أعمارهم بين 10 إلى 15 عاماً.

ويستعرض أنتوني، في الدورة التي تقام يوم 6 نوفمبر، من الساعة 3 حتى 5 مساءً، أمام المشاركين، الأسلوب الذي يتبعه في التصوير الفوتوغرافي، والتقنيات المختلفة التي يستخدمها. وسيطلع المشاركون بعد ذلك على بعض التوصيات والتفاصيل الهامة في هذا المجال، حيث سيتم تعريفهم بأنواع مختلفة من معدات التصوير المتاحة، وكيفية استخدامها.

وسيناقش أنتوني الأساليب الأساسية للتصوير، بما في ذلك التأطير، والتصوير العالي والمنخفض، والقريب والبعيد، وكيفية البحث عن صورة جيدة لالتقاطها وتحديدها. ومن ثم سيتجول المشاركون ضمن نشاط جماعي، في أنحاء الحديقة، بحثاً عن المواد المناسبة للتصوير، وسيكون أنتوني برفقتهم، لضمان التقاطهم أفضل الصور.

أنتوني لامب، هو مصور فوتوغرافي للفنون الجميلة، ويستقر في كل من لندن ودبي. وحصل لامب على أكثر من 40 جائزة عالمية للتصوير الفوتوغرافي، وظهرت أعماله على المستوى العالمي، في العديد من المعارض والمجلات، ومتاجر الديكور الداخلي، ويتم جمع مطبوعاته ذات الإصدار المحدود للفنون الجميلة على مستوى العالم.

ويُعد لامب مدرساً خبيراً في ورش عمل تصوير المناظر الطبيعية، حيث يعقد ورش عمل جماعية وفردية، بالإضافة إلى توفير برامج تعليمية متنوعة، عبر الإنترنت.

ويتم تقديم الدورة مجاناً، وتستوعب ما يصل إلى 10 مشاركين صغار، يحتاجون إلى إحضار كاميرا هاتف، أو كاميرا ذكية فقط. ويتعين على الراغبين في المشاركة، التسجيل للدورة قبل 04 نوفمبر2021.