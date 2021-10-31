«ثقافة أبوظبي» تُطلق معرض «مركز فنون مكتبة متنزه خليفة»

المصدر: أبوظبي - البيان

افتتحت «مكتبة» التابعة لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي وضمن مبادراتها للارتقاء بالمشهد الثقافي والفني في الإمارة اليوم معرض «مركز فنون مكتبة متنزه خليفة»، والذي يستمر لغاية 25 نوفمبر المقبل.

ويُمثل المعرض منصة مثالية لبناء جسور التواصل بين الفنانين والجمهور، حيث يقدم المعرض برنامجاً حافلاً بالأنشطة الفنية والترفيهية الهادفة التي تزود الجمهور بتجارب فنية وثقافية فريدة وملهمة، مُتيحاً الفرصة أمام الفنانين لعرض لوحاتهم ورسوماتهم ومهاراتهم الفنية بشكل مباشر أمام الجمهور.

ويشهد المعرض الذي أشرفت على أعماله المعروضة الفنانة والقيّمة الفنية أميرة أحمد الزعابي مجموعة من الفعاليات وورش العمل والأعمال الفنية التي يقدمها 24 فناناً صاعداً تتنوع بين اللوحات وفنون التصميم والحرف اليدوية، وذلك بهدف مساعدة المشاركين من مختلف الفئات العمرية على تعزيز معرفتهم ومهاراتهم الإبداعية والتحليلية وتوسيع مخيلتهم وابتكاراتهم من خلال الفن.

تقسيم الفنانين

وينقسم الفنانون المشاركون في المعرض إلى مجموعتين، المجموعة الثابتة، والتي تضم 5 فنانين يقومون بعرض أعمالهم الفنية طيلة فترة المعرض وتشمل كلاً من الفنانة والقيّمة الفنية أميرة أحمد الزعابي، وسعود الأحمد، وأحمد عبد الله الضالعي، ومريم عيسى الرميثي، وعلياء خليفة محمد، والمجموعة المتغيرة والتي تضم 19 فناناً يتم اختيار 5 منهم كل أسبوع لعرض وبيع أعمالهم الفنية.

وسيتم أيضاً وبشكل أسبوعي تنظيم ورش فنية وفعاليات للأطفال بإرشاد الفنانة مريم عيسى، والتي تتنوع بين رسم سيناريوهات لقصص الأطفال، أو إعادة رسم لوحات عالمية شهيرة، وصنع ألعاب الأطفال، فضلاً عن تصميم مجسمات من الصلصال، وصنع ألعاب الأطفال بمواد معاد استخدامها لنشر الوعي والحفاظ على البيئة، وذلك بهدف مساعدة المشاركين على توسيع مخيلتهم وابتكارهم وتعزيز معرفتهم من خلال الفن.