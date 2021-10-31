«أطفال الشارقة» ترتقي بالمواهب الفنية والفكرية

المصدر: الشارقة - البيان

بهدف تنمية مهارات الأطفال في الفنون الإبداعية، نظمت أطفال الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، ضمن مسار الفنون، سلسلة من الورش الفنية، وذلك عن بعد، عبر برنامجي «مايكروسوفت تيمز، وزووم»، مستهدفةً الأطفال في الفئة العمرية من 6- 12 سنة، من المراكز والجمهور.

فضمن برنامج «فرشاة فنان»، أقيمت مجموعة من الورش الفنية، التي عرفت الأطفال بأهم المهارات والأساليب الحديثة للرسم والتلوين، واستطاعوا من خلالها إنتاج مجموعة من اللوحات الفنية، التي امتازت بالقيم الجمالية، والحس الفني لديهم، وذلك من خلال استخدام المواد الخام المتاحة لديهم.

كما نفذت ورشة بعنوان «الرسم بالألوان المائية»، بالتعاون مع مؤسسة الشارقة للفنون، ضمن برنامج «عالم الفنون»، والتي ركزت على تدريب الأطفال على كيفية استخدام تقنية الألوان المائية في الرسم، لإنتاج عمل فني دقيق، لتمكينهم من رسم لوحات فنية، تجسد العلاقة بين الحيوان والبيئة المحيطة به.

يذكر أن أطفال الشارقة، تهدف من إقامة هذه الورش، إلى اكتشاف وتنمية مهارات الأطفال الفكرية والفنية، وصقل مواهبهم في فنون الرسم، بالإضافة إلى تمكينهم من إطلاق العنان لخيالهم، لتنفيذ الأعمال الفنية المبدعة، التي تحمل قيماً جمالية، ولمسات طفولية.