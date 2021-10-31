صورة لردِّ فعلِ طفلة تحصدُ 74 ألف دولار

الطفلة «كلوي» كانت في عامها الثاني، حين التقطت لها أمها صورةً تعكسُ ردَّ فعلها المميّز لدى إبلاغها وأختها، أنهما ربحتا رحلةً إلى «ديزني لاند». الصورة مُلتقطة من مقطع فيديو نشرته الوالدة «كايتي كليم» عام 2013 على موقع «يوتيوب»، مُحقِّقاً مشاهداتٍ مليونية. إلا أن نظرة «كلوي» التي تُظهِرُ أسنانها ونظرتها الجانبية، لاقت انتشاراً هائلاً، وشكَّلَت أحد الميمات الأكثر شيوعاً عبر الإنترنت.

وبحسب ما أشار موقع «إندبندنت»، فإن «كلوي»، التي تبلغ اليوم عشر سنوات، حَصَدَت ثمار نظرتها الجانبية المميّزة، عندما اشترت شركة إنتاج مقرها في دبي، اسمها «ثري إف ميوزك»، الصورة من خلال مزادٍ بقيمةٍ 74 ألف دولار أمريكي. المزاد الذي يعتمد الرموز غير القابلة للاستبدال NFT، بدأ بمزايدة بدأت بـ 5 إيثيريوم، وهي توازي 15 ألف دولار تقريباً. «كلوي» اعتبرت الصفقة شيئاً جميلاً في حياتها، خاصة أن لديها أكثر من 500 ألف متابع على منصة «إنستغرام»، وهي تقوم بنشر مقاطع جديدة بانتظام.

NFT تعني الرموز غير القابلة للاستبدال (non-fungible tokens)، وهي تستند على تقنيةٍ معقّدةٍ معروفة بالبلوك تشين، وهي الأساس الذي ترتكز عليه العملات الرقمية، كالبيتكوين والايثريوم. إنها نسخة مشفَّرة من المقتنيات لكل الأعمال الفنية الحصرية، من ميمز أو مناظر طبيعية أو مقاطع فيديو، وتشمل جميع عناصر الإنترنت تقريباً، التي لا يمكن تكرارها، أو إزالتها أو إتلافها. وقد فَتَحَت هذه الأداة، المجال واسعاً لتداول واقتناء الأعمال الفنية، حيث إن الفكرة تشبه شراء النسخة الأولى من كتابٍ ممهورٍ بتوقيع المؤلّف، حيث يقوم البعض بشراء مثل هذه النسخ الموقّعة، مع بقاء الحق في اقتناء نسخٍ أخرى غير موقعة للآخرين، وبيعها من قبل دار النشر.

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