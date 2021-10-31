خدمة شراء الإصدارات بالبطاقات البنكية في «الشارقة للكتاب»

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت هيئة الشارقة للكتاب عن جملة من التطويرات والخدمات اللوجستية لجمهور معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ40، تستثمر من خلالها التقنيات الحديثة في خدمة الجماهير لتوفير الوقت عليهم، سواء في مطالعة أجندة المعرض وفعالياته، أم أجنحة العارضين والمرافق الخدمية، وتنظيم زيارات طلاب المدارس لأجنحة المعرض.

واستحدثت الهيئة بالتعاون مع دائرة المالية المركزية بالشارقة، خدمة لشراء الكتب من دور النشر المشاركة في «معرض الشارقة الدولي للكتاب»، وذلك عبر توفير أجهزة رقمية موزعة على مداخل القاعات، تتيح للزوار الدفع عن طريق البطاقات البنكية، إلى جانب إمكانية الشراء التقليدي بالعملات النقدية مباشرة من دور النشر.

إضافة إلى ذلك، طوّر المعرض أجهزة الاستعلامات الموزعة على أبواب القاعات، عن طريق تزويدها بخصائص تسهل على ذوي الاحتياجات الخاصة استعمالها، مع توفير إمكانية طلب المساعدة عبر أجهزة الاستعلامات في حالة فقدان الممتلكات الخاصة بالزوار.

تطبيق خاص

وتشهد دورة هذا العام من المعرض إضافة مميزة تتمثل في إطلاق تطبيق يحمل اسم «معرض الشارقة الدولي للكتاب»، يمكن تحميله من متجري «بلاي ستور» و«آبل ستور»، ويسمح بالاطلاع على برنامج المعرض من جلسات وورش عمل وعروض، إضافة إلى الناشرين المشاركين والكتب المعروضة؛ كما يوفر خاصية تنبيه المستعمل باقتراب توقيت الفعاليات التي يريد المشاركة فيها.تطوير مستمر

وأوضح أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أن المعرض يسعى إلى التطوير المستمر في الخدمات والتسهيلات التي يقدمها لجمهوره عاماً بعد الآخر، وذلك ما يضمن تصدره معارض الكتب في المنطقة والعالم.

وقال: «إن معرض الشارقة الدولي للكتاب هو الهوية التي تعبر فيها الشارقة عن مشروعها الحضاري والثقافي أمام العالم، وهو ما يجعلنا نجسد حجم اهتمامنا برسالة الإمارة تجاه المعرفة والإبداع والثقافة، بإجراءات عملية على أرض الواقع، تتعدى التنظيم العام وحجم الناشرين المُستضافين، وتصل إلى أدق التفاصيل في المعرض التي تغني وتثري تجربة الزوار وتعزز فيها الشغف تجاه القراءة واقتناء الكتب».

تحول تقني

وقال وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة: «نعمل على تمكين التحول التقني الذكي، وتقديم الخدمات الرقمية المبتكرة، حيث قمنا، تسهيلاً على متعاملي وزوار معرض الشارقة الدولي للكتاب، بإتمام كل الإجراءات المتبعة، التي بموجبها أصبحت كل قنوات الدفع الرقمي في نظام الإيصال الذكي «تحصيل»، متاحة في معرض الكتاب ومنها جميع البطاقات الرقمية الدائنة والمدينة، إضافة إلى المحافظ العالمية «أبّل باي»، «سامسونج باي»، و«جوجل باي»، ومحفظة تحصيل الرقمية «تحصيل باي»، مما يمكن لهم الدفع عبر خدمة الشحن المباشر من الحساب المصرفي».