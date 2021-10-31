مجسمات فنية تزيّن هضبة الجيزة وأهراماتها

المصدر: إعداد: نهى حوّا

بعد مرور 4500 عام على بناء أهرامات مصر، وفي أول معرض من نوعه يقام على هضبة الجيزة، قام فنانون معاصرون أخيراً، بإعطاء معنى جديد ومختلف للموقع التاريخي، الذي يحوي عجائب العالم القديم، عن طريق رفع مجسمات ضخمة خاصة بالموقع، تركت تأثيراً مميزاً في ملامح المكان، فقد ابتكر عشرة فنانين معاصرين من أنحاء العالم أعمالاً فنية مخصصة بالموقع، بهدف تشجيع المشاهدين على رؤية عناصر مختلفة من الموقع القديم في ضوء جديد.

وفي بيان عن المعرض المقام تحت عنوان «الأبد هو الآن»، قالت مديرة ومؤسسة «أرت ديجبت» نادين عبد الغفار: إن «للأهرامات تاريخاً طويلاً ولامعاً أبهر الفنانين وألهمهم من جميع أنحاء العالم، ويسعدني أن أشاطركم ما سيتبدى على أنه لقاء لا ينسى باتحاد الفن والتاريخ والتراث».

ولفتت مؤسسة «سميثسونيان» الأمريكية في مقال أخيراً إلى التصميمات المميزة في المعرض، فأشارت إلى عمل للفنانة الفرنسية «جيه أر» من نوع الوهم البصري بعنوان «تحيات إلى الجيزة»، وهذا العمل يُظهر رأس الهرم كما لو أنه يحوم بطريقة سحرية فوق قاعدته وقد رفع إلى الأعلى، وهذا الخداع البصري يتم التقاطه في صورة مرفوعة بواسطة يد بلا جسد. وكانت الفنانة قد أوضحت على صفحتها الإلكترونية: إن المجسم المبني من شبكة وفولاذ يتألف أيضاً من مكون رقمي للبيع، وهو 4591 رمزاً غير قابل للاستبدال، كل منها يقصد تمثيل عام واحد منذ بناء الهرم من قبل فرعون الأسرة الرابعة نحو 2570 ق.م.

منحوتة خاصة

كما لفتت إلى منحوتة الفنان الإيطالي لورينزو كوين، «معاً»، والتي تتشكل من يدين بشرتين هائلتين تتلامس أطراف أصابعهما لتشكل قوساً فوق الأهرامات، ونقلت ما قاله الفنان في بيان على «فيسبوك»: «قررت إنشاء منحوتة خاصة بالموقع، بأمل ألا تتداخل مع البيئة المحيطة، ولكن بطريقة ما تدعم جمالها المهيب الخالد، وهي منحوتة من شأنها أن توجز العلاقة الإنسانية عبر الزمن».

وشملت التصميمات المميزة الأخرى عمل للفنانة الأمريكية جيزيلا كولون، والفنان المصري معتز نصر، والفنانة المصرية المولد والمقيمة في لوس أنجليس شيرين جرجس، و«ايه– دا»، فنان الروبوت الواقعي للغاية.

يذكر أن هذا المعرض سيستمر حتى السابع من نوفمبر، وهو يقام بتنظيم من شركة فنون مصرية خاصة «آرت ديجبت»، بالتعاون مع وزارة الآثار والسياحة المصرية ووزارة الخارجية المصرية ومنظمة «اليونيسكو»، حسبما أفاد الكاتب تايلور دافو في «ارتنت نيوز».