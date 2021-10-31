بدور القاسمي: ملتزمون بتوحيد جهود قطاع النشر وتعزيز نموه عالمياً

المصدر: الشارقة - البيان

ضمن جولاتها في أسواق النشر العالمية التي تأثرت بالتداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا، أكدت الشيخة بدور القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، الالتزام بتوحيد جهود قطاع النشر وتعزيز نموه عالمياً، حيث توجهت إلى العاصمة الإسبانية مدريد، في خطوة للتأكيد على التزام الاتحاد بالتواصل مع جميع الجهات المعنية بقطاع النشر لتحديد فرص التعاون المشترك على المستوى العالمي بهدف تعزيز منظومة النشر وتحفيز نموها عالمياً. والتقت الشيخة بدور القاسمي خلال الزيارة بممثلي دور النشر وأعضاء مجلس إدارة الرابطة الإسبانية لنقابات الناشرين، ووجهت دعوة للحكومات والمنظمات الدولية لتوفير بيئة حاضنة للناشرين.

مشاريع جديدة

واستعرضت رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين الجهود المبذولة لتقديم رؤية منظومة النشر من خلال المشاريع الجديدة التي تم تنفيذها بعد إصدار تقرير أعده الاتحاد بعنوان «من الاستجابة إلى التعافي: تأثير جائحة كوفيد 19 على صناعة النشر العالميّة». وأوضحت الشيخة بدور القاسمي أن «الخطة العالمية لتعزيز استدامة صناعة النشر ومرونتها (InSPIRe)» التي أطلقها الاتحاد أخيراً ضمن خطة عمله الجديدة، ستساعد على تعزيز نمو قطاع النشر وتفتح فرص التعاون بين الناشرين والعاملين في قطاع النشر من المتخصصين في الطباعة والتوزيع، والمكتبات، والكتّاب والرسامين، مؤكدة أهمية ضمان استدامة صناعة النشر في المستقبل.

الدورة الـ «11 »

من جهة أخرى، تنطلق اليوم فعاليات الدورة الـ 11 من مؤتمر الناشرين، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للناشرين، قبيل انعقاد الدورة 40 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، في مركز إكسبو الشارقة، وذلك بمشاركة نحو 546 ناشراً ووكيلاً أدبياً إلى جانب 35 متحدثاً من مختلف أنحاء العالم.

جلسات نقاشية

ويستضيف المؤتمر على مدى ثلاثة أيام ثماني جلسات نقاشية وسلسلة من اللقاءات بين المشاركين يتناولون فيها أبرز القضايا والتحديات التي يواجهها قطاع النشر في المنطقة والعالم.

وتلقي الشيخة بدور القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، كلمة رئيسة خلال افتتاح المؤتمر، تسلط فيها الضوء على الإنجازات التي حققها الاتحاد منذ تأسيسه قبل 125 عاماً والجهود التي يبذلها في دعم شركائه وتعزيز صناعة النشر في العالم، كما تستعرض الخطط المستقبلية التي وضعها الاتحاد لتحقيق أهدافه.