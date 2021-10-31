احتفاء بالشخصية الثقافية لـ «العويس» بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

نظم النادي الثقافي العربي في الشارقة، مساء أول من أمس، أمسية احتفائية بالإعلامي وائل الجشي، بمناسبة اختياره الشخصية الثقافية لعام 2021، لجائزة العويس للإبداع، التي تنظمها ندوة الثقافة والعلوم، أدار الندوة الشاعر محمد إدريس عضو اللجنة الثقافية في النادي، وتحدث فيها كل من الدكتور عمر عبدالعزيز والإعلامي فوزي صالح. وقال الدكتور عمر عبدالعزيز إن صداقته مع وائل الجشي تعود إلى عقود طويلة حين عملا معاً في جريدة «الخليج»، وارتبطا بصداقة حميمة مبنية على الصدق وحب الثقافة.

وقال فوزي صالح: «صداقتي بالجشي تمتد على مدى أربعين عاماً، بدأت عبر المنابر الثقافية، ثم توطدت أثناء عملنا معاً في جريدة «الخليج. وتحدث وائل الجشي عن مسيرته الثقافية والصحافية، فقال إنه بدأ مسيرته الثقافية قبل ستة وأربعين عاماً، فكانت انطلاقته عام 1975 في جريدة «الاتحاد»، ثم انتقل بعد ذلك إلى جريدة «البيان»، ومن بعدها إلى جريدة «الخليج».