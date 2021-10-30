انطلاق فعاليات مهرجان مراكش للشعر العربي

المصدر: مراكش - البيان

انطلقت مساء أول من أمس بساحة مولاي عبدالسلام بمراكش، فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان مراكش للشعر العربي الذي تنظمه دار الشعر بمراكش (المغرب)، وذلك بحضور عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، وعبدالإله عفيفي الكاتب العام لوزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة، وسعيد الظاهري سفير دولة الإمارات في المغرب، ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية بالدائرة، وحضور جماهيري من الشعراء والإعلاميين ومحبي الشعر. بدأ الحفل بافتتاح معرض خمس سنوات من تجربة دار الشعر بمراكش، وتضمن صوراً من الفعاليات والمهرجانات التي نظمتها دار الشعر، بالإضافة إلى إصدارات دائرة الثقافة ودار الشعر في مجال الأدب والشعر، تلا ذلك عرض شريط فيديو يوثق أهم اللحظات لخمس سنوات من تجربة دار الشعر.

عمل مشترك

بعدها ألقى الكاتب العام بوزارة الشباب والثقافة والتواصل بالمملكة المغربية عبدالإله عفيفي كلمة جاء فيها: أنتهز هذه الفرصة، لأتوجه لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بعظيم الشكر ووافر الثناء على مبادرة سموه الرائدة في إنشاء بيوت للشعر بالوطن العربي، لما في ذلك من تعزيز للعمل الثقافي العربي المشترك، وما يحف به دار الشعر بمراكش، أسوة بشقيقتها دار الشعر بتطوان، من موصول العناية وكريم الرعاية.

أما عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة فجاء في كلمته: يعود مهرجان الشعر في مراكش مجدداً ليواصل حالات الإبداع والألق، وليجتمع شعراء المغرب مرة أخرى، لتضيء معانيهم ليالي مراكش، ولتعطر قوافيهم بواكير الصباح، في سانحةٍ ظل ينتظرها عشاق الكلمة والحرف. ثم قدمت الطفلة الموهوبة هبة مكاوي معزوفات موسيقية على آلة القانون بعد ذلك تم تكريم عدد من الشعراء.