ختام العرض العالمي «زيك زاك» في أبوظبي غداً

المصدر: أبوظبي - البيان

يختتم مهرجان أبوظبي غداً، بالتعاون مع مسرح الباليه الأمريكي، تقديم العرض العالمي الأول «زيك زاك»، على مسرح ديفيد إتش كوخ في نيويورك الأمريكية، وذلك على إيقاعات أغنيات النجم الأسطورة، طوني بينيت.

وعبّرت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، عن سرورها بالتعاون المستمر مع مسرح الباليه الأمريكي، معتبرةً أنّ مهرجان أبوظبي، يسهم عبر شراكاته الدولية، وعروضه وأعماله العالمية، في تمكين الفنون، والاحتفاء بكبار المبدعين، في إطار إيمانه بمركزية الفن، كأداة لتلاقي الشعوب، وكونه جسراً بين الثقافات والحضارات، وهو اليوم، يقدّم مع مسرح الباليه الأمريكي، عمل الإنتاج المشترك الجديد، الذي يعرض لأول مرة عالمياً، من تصميم مصممة الرقص الشهيرة جيسيكا لانغ، بإلهام من موسيقى النجم الأسطورة، طوني بينيت، مؤكداً على دور الفنون في التعافي من الجائحة، والعودة إلى الحياة الطبيعية.

ويُعرض عمل الباليه «زيك زاك»، لمصممته جيسيكا لانغ، تحت إشراف المدير الفني لمسرح الباليه الأمريكي، كيفن ماكينزي، وأزياء ويس غوردن، المدير الإبداعي لدار كارولينا هيريرا، وتصميم المشاهد من قبل ديريك ماكلين، الحائز على جائزة إيمي وتوني، وإضاءة نيكول بيرس، بمشاركة 14 راقصاً، بالإضافة إلى 11 أغنية للنجم الأسطورة طوني بينيت. وبعد العرض الرئيس، الذي قُدم في 26 أكتوبر الجاري، يقدم المسرح 4 عروض أخرى، خلال الفترة من 28 إلى 31 أكتوبر.