مهارات التسويق الإلكتروني في «الشارقة للكتاب»

المصدر: الشارقة - البيان

تقدم الدورة الأربعون من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، في مركز إكسبو الشارقة، خلال الفترة من 3-13 نوفمبر، برنامجاً متكاملاً حول وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق الإلكتروني، يتضمن 12 ورشة عمل متاحة لجميع الفئات العمرية. وتتناول ورش العمل، أساسيات إنشاء محتوى جذاب، وأساليب التسويق الإلكتروني الفعالة.

كما تقدم الورش طرق تطوير أنظمة المنازل الذكية، ويمكن للجمهور حضور الورش مجاناً، ضمن محطة وسائل التواصل الاجتماعي في المعرض.

ويتضمن برنامج المعرض، ورشة عمل بعنوان «10 أسرار في الكتابة التسويقيّة لجذب العملاء إلى شركتك في ثوانٍ»، وورشة «أساليب تسويقية فعالة في علم النفس تساعدك في التأثير على جمهورك وعملائك»، ويقدمهما خبير التسويق والإعلانات، والمتحدث الإماراتي أحمد الخواجة، فيما يستعرض عبد الله درويش، خبير تسويق العلامات التجارية، تجربته ضمن ورشة «خطوات لإنشاء محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي».

خطوات عملية

وتقدم المدربة المعتمدة والإعلامية، حلا حرب، جلستين بعنوان «إدخال عنصر الترفيه في صناعة المحتوى الهادف»، وورشة «عرض الرجل الواحد- خطوات عملية لإنشاء المحتوى وما يحدث وراء الكواليس»، ويقدم النحات وخبير الفن الرقمي محمود صفوت، ورشتين إبداعيتين، الأولى بعنوان «صناعة بورتريه من الطين بأسلوب (بوب آرت)»، وورشة «البوب آرت». وفي مجال التكنولوجيا، يقدم (عبدوس)، ورشتي «كيف تبني مدينة ذكية»، و«خطوات بسيطة لتطوير أنظمة المنزل الذكية»، ويعرّف استشاري التسويق رامي عيسى، الزوار على طرق عملية لإنشاء محتوى ومنشورات جذابة على إنستغرام، في ورشة «خرافات التسويق الذاتي»، إلى جانب ورشة «بناء الأرضية التسويقية للشركات والأفراد»، التي يقدمها خبير استراتيجيات العلامات التجارية، سمعان ميخائيل، وورشة «كيف تستثمر خبراتك لتأسيس مشروع مربح على الإنترنت»، التي تقدمها رائدة الأعمال سارة رفاعي.

المكتب الثقافي

من جهته، يشارك المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، في المعرض، بإصدارين جديدين، الأول هو كتاب حديث العزلة في نسخته الإلكترونية، والكتاب الثاني، هو الدراسات الفائزة بجائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية الدورة الثانية، المطبوع ورقياً، وهما من إعداد المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى للأسرة، بجانب الإصدارات الأخرى المتنوعة.

كما تشارك دار المحيط للنشر، في فعاليات المعرض، ويضم جناح الدار، العديد من الكتب والعناوين، التي تتناول مختلف المجالات الفكرية والأدبية والعالمية المترجمة.