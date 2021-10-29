مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي 6 نوفمبر

المصدر: القاهرة - البيان

تنطلق في مدينة شرم الشيخ المصرية فعاليات الدورة السادسة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي التي ستقام في الفترة ما بين 6 وحتى 11 نوفمبر المقبل، وتحمل هذه الدورة اسم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب. بينما يأتي الفنان محمد صبحي كرئيس اللجنة العليا للمهرجان.

يشارك في المهرجان هذا العام 14 عرضًا مسرحيًا من دول متنوعة للمشاركة في مسابقات المهرجان،، حيث يشارك في فعاليات المهرجان عدد كبير من الدول، منها، تونس، العراق، جورجيا، إيطاليا، أسبانيا، جنوب السودان، سلطنة عمان، الكويت، البحرين، السعودية، الإمارات، بلجيكا، رومانيا، أوكرانيا، سيريلانكا، كوسوفو، بحسب تصريحات للمخرج مازن الغرباوى، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى.

3 مسابقات رئيسية

يضم المهرجان 3 مسابقات رئيسية: عروض المسابقة الكبرى، والمونودراما، ومحور الشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية، و3 أخرى تنتهى قبل بداية المهرجان، وهى جائرة أبوالحسن سلام، وهي مستحدثة هذا العام بهدف تطوير شكل البحث العلمي في الحقل المسرحي، وكذلك جائزة العمل الأول للشباب مُهداة من المخرج عصام السيد، وأيضًا جائزة لينين الرملي للتأليف المسرحي، بالإضافة إلى 3 مسابقات أخرى خاصة بالعروض المسرحية ستكون ضمن فعاليات المهرجان.

ويحتوي المهرجان على فعاليات متنوعة بالدورة السادسة، منها فعالية عن أول كتاب يوقع باللغة الفرنسية، يتحدث عن المسرح المغربي، وشكله ومساراته على مستوى العالم، وما الذي قدمه في الحقل المسرحي، وكذلك هناك ندوة رئيسية للاحتفاء بالفنانة الكبيرة سميحة أيوب، وغيرها من الفعاليات.