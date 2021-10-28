مركز جمعة الماجد يحتفي باليوم العالمي للتراث

المصدر: دبي - البيان

شارك مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، أول من أمس، في الاحتفاء باليوم العالمي للتراث السمعي البصري، من خلال ندوة نظمها مركز التراث العربي التابع لمعهد الشارقة للتراث تحت شعار «نافذتُكَ على العالم»، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للتراث السمعي والبصري 2021، الذي يوافق 27 أكتوبر من كل عام.

مثَّل المركز في الندوة الدكتور طه محمد نور، المشرف العلمي على الوثائق والأرشيف في المركز، حيث تحدَّث عن الإدارة الإلكترونية للتراث الوثائقي (الأرشيفي) من المنظور التنظيري والتطبيقي، وبيَّن في الشقِّ التنظيري مفهوم التراث الوثائقي وأهميته، ومفهوم الإدارة الإلكترونية للأرشيف وعناصرها، مع إيضاح المعايير الدولية المتبعة، والأجهزة والبرمجيات اللازمة في الإدارة الإلكترونية للأرشيف النهائي، ونبَّه على المتطلبات الاصطلاحية والبشرية والتشريعية المرتبطة بعملية الإدارة الإلكترونية للتراث الوثائقي.

وتناول في الشقِّ التطبيقي كيفية بناء منظومة إلكترونية لإدارة الأرشيف تشتمل على وظائف الترتيب والتصنيف ووصْف الوثائق والبيانات الإضافية (الميتاداتا) والتكشيف الآلي، وحوسبة أساليب الحفظ والإتاحة والاطلاع والتحقيق والنشر، مع عرض تفصيلي لواجهات النظام الإلكتروني لإدارة التراث الوثائقي.