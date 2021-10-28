إصدارات متميزة في جناح «دبي للقرآن»

المصدر: دبي - البيان

أكدت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، جاهزيتها للمشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب، وفي هذا الصدد، قال المستشار إبراهيم محمد بوملحه، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية، رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، إن الجائرة دائماً ما تحرص على المشاركة في جميع معارض الكتاب في العالم العربي والإسلامي، وخاصة معرض الشارقة الدولي للكتاب، باعتباره واحداً من أهم معارض الكتب التي تقام في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، ويحظى باهتمام رسمي وشعبي وإعلامي كبير، وتقام على هامشه أكثر من 970 نشاطاً وفعالية، وورش عمل تفاعلية، وغيرها من الفعاليات الأخرى، وكما تقوم إدارة المعرض، باستضافة العديد من الشخصيات الأدبية والثقافية والفكرية. وتابع: ستشارك جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، في المعرض بمجموعة كبيرة من إصدارتها المتميزة، التي بلغت أكثر من 137 إصداراً في مجال الدراسات القرآنيّة، والدراسات المتعلّقة بالسنّة النبويّة، ودراسات السيرة النبويّة، والدراسات الفقهيّة، وسلسلة الثقافة الإسلاميّة، والتراجم والأعلام والإعجاز العلمي، وغيرها.