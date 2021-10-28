ضاحي خلفان: القراءة تصنع الرجال والقادة

المصدر: الشارقة - البيان

وجه معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رسالة إلى الشباب الإماراتي والعربي، قال فيها: «خصصوا بعض الوقت الذي تقضونه على وسائل التواصل الاجتماعي للكتاب، واطلعوا على جميع المعارف والثقافات من خلال قراءة الكتب، فالكتاب يصنع الرجال والقادة، وأنصح كل شاب أن يُنشىء مكتبة صغيرة في منزله ويتابع كل جديد في عالم الكتب». جاء ذلك خلال الجلسة التي نظمتها مكتبة خورفكان العامة التابعة لهيئة الشارقة للكتاب (عن بُعد) بعنوان «مؤثرون في الإمارات»، ضمن سلسلة الجلسات الحوارية التي تعقدها مكتبات الشارقة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي «زووم» بحضور أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب.

دور الأسرة

وفي الجلسة التي حاوره فيها غيث حسن الحوسني، سرد معاليه البدايات الأولى لتكوين شخصيته، وتوقف نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، عند دور الأسرة في حياته، وخصوصاً والده، حيث لفت إلى أنه نشأ في بيت كان يشهد مصالحات بين الناس ليتعلم منذ الصغر قيم الصدق والأمانة ومساعدة الآخرين.

رفع العلم

استذكر معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، لحظة الإعلان عن قيام دولة الاتحاد، مشيراً إلى أنه كان ضابط السرية الأولى المسؤولة عن أمن قصر الاتحاد بمنطقة جميرا في دبي في 2 ديسمبر 1971 عندما رفع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، علم دولة الإمارات للمرة الأولى، ليعلن للعالم قيام الدولة الاتحادية.