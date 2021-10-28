«الأحلام المسروقة» جديد أيمن فرماوي

المصدر: الشارقة - البيان

عن دائرة الثقافة بالشارقة، صدر للزميل أيمن فرماوي «الأحلام المسروقة»؛ وهي مسرحية جديدة للأطفال، يتعلّمون من خلالها كيف يحوّلون أحلامهم إلى واقع، وأنه إن اجتهد كل واحد منهم أن يكون كما يتمنى، وسعى لتحقيق ما يريد، فلن يستطيع أحد حينها أن يسرق «واقعاً يمشي على الأرض». كما يدرك الأطفال، من خلال الأحداث الشيقة الممزوجة بالفكاهة أحياناً، التي تدور داخل إحدى المدارس، أن لدى كلٍّ منّا موهبته التي قد تختلف عن موهبة غيره، وأنه يجب استثمار هذه المواهب بما يعود بالخير على صاحب الموهبة والنفع على المجتمع بشكل عام.

الجدير بالذكر أن الزميل أيمن فرماوي حاصل على جائزة الشارقة للإبداع العربي في مجال القصة للأطفال، وصدر له من قبل: «النيات الحسنة وحدها لا تكفي» و«سر الأصوات الغامضة».