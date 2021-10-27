دار الشعر بمراكش تنظم الدورة الثالثة لمهرجان الشعر المغربي

المصدر: مراكش - البيان

تنظم دار الشعر بمراكش الدورة الثالثة من «مهرجان الشعر المغربي»، أيام 29 و30 و31 أكتوبر الجاري في مراكش.

وتقام فعاليات حفل الافتتاح يوم الجمعة 29 أكتوبر، بفضاء حديقة عرصة مولاي عبد السلام، بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد، ورئيس دائرة الثقافة في حكومة الشارقة عبد الله العويس، إلى جانب عدد من الشخصيات التي تنتمي إلى عالم الثقافة والفنون والإعلام.

واختارت دار الشعر بمراكش أن ترسخ هوية المهرجان، من خلال الاحتفاء بالتنوع الثقافي المغربي وتنويع لفقرات المهرجان ضمن حوارية الشعر مع الفنون، والانفتاح على أجيال وحساسيات وتجارب شجرة الشعر المغربي الوارفة.

ويكرّم المهرجان في دورته الثالثة، الشاعرة الحسانية فرحة منت الحسن، الباحثة المهتمة بالتراث الحساني و«عميدة» أدب شعر التبراع، إلى جانب الشاعر والإعلامي والباحث الأمازيغي عمر أمارير، صاحب أول أطروحة حول الشعر الأمازيغي إلى جانب حفرياته وأبحاثه العديدة في الثقافة والشعر الأمازيغي، كما اختارت الدورة الثالثة للمهرجان أن تحتفي بأحد رموز القصيدة المغربية الحديثة، الشاعرة الدكتورة ثريا مجدولين، والتي رسّخت اسمها ضمن رائدات الشعر المغربي، فيما يشكل تكريم الفنان مولاي الطاهر الأصبهاني، أحد أعمدة فرقة «جيل جيلالة»، لحظة احتفاء خاصة بالذاكرة الجماعية للفن المغربي، الفرقة (التي تأسست 1972)، والتي ستحيي حفل الافتتاح إلى جانب تقاسيم على آلة القانون للطفلة هبة مكاوي.

معرض ملصقات

ويقص معرض ملصقات «خمس سنوات من تجربة دار الشعر بمراكش»، فعاليات حفل الافتتاح، والذي يشهد تقديم تقريري لجنتي التحكيم «أحسن قصيدة» و«النقد الشعري» في دورتها الثالثة، وتتويج الفائزين، إلى جانب تنظيم الجلسة الشعرية الأولى والتي تعرف مشاركة الشعراء: جمال أماش وإكرام عبدي وعبد الرحمن أحمو.

وتتواصل فعاليات المهرجان يوم السبت 30 أكتوبر، في قاعة «تيشكا» بفندق آدم بارك على الساعة العاشرة والنصف صباحاً، بتنظيم منتدى المهرجان والذي اختار محوراً راهناً «الشعر وأسئلة القيم». الجلسة التي يترأسها الناقد الدكتور أحمد قادم، تعرف مداخلات النقاد: د. زهور كرام، د. محمد أبو العلا، د. بوزيد لغلا.

وفي الرابعة والنصف عصراً، وبالقاعة نفسها، وضمن لقاء «محاورات» مع مكرمي الدورة الثالثة للمهرجان، يلتقي جمهور المهرجان مع الشاعرة الحسانية فرحة منت الحسن والشاعر والباحث والإعلامي الأمازيغي عمر أمارير، في لقاء مفتوح تقدمه الشاعرة والإعلامية فاطمة يهدي.

وتتواصل فقرات القراءات الشعرية، الساعة السابعة مساء بحديقة «عرصة مولاي عبد السلام»، ضمن «نبض القصيدة» بمشاركة الشعراء: فاتحة صلاح الدين، إدريس علوش، ومليكة العلوي.

تليها فقرة «أبجديات وموسيقى»، ضمن حوار شعري موسيقي، يجمع الشاعر صلاح الوديع والفنان حسن شيكار، وتسهر الناقدة عتيقة السعدي على تقديم فقراتها، فيما سيكون في المصاحبة الموسيقية ثلاثي مجموعة سعيد الشرايبي، برئاسة الفنان خالد إصباح.