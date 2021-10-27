جمعية المسرحيين تنتخب مجلس إدارتها

المصدر: الشارقة - البيان

انتخب أعضاء جمعية المسرحيين مجلس إدارتهم للدورة الجديدة 2021 - 2023، في اجتماع الجمعية العمومية الذي انعقد افتراضياً، بحضور مندوبي وزارة تنمية المجتمع، وأعضاء جمعية المسرحيين المستوفين لشروط حضور الاجتماع، وضم مجلس الإدارة لهذه الدورة كلاً من: إسماعيل عبد الله، أحمد الجسمي، د. حبيب غلوم، مرعي الحليان، وليد الزعابي، أحمد ناصر الزعابي، وفيصل علي.

وعقد مجلس الإدارة الجديد اجتماعه الأول، والذي تضمن توزيع المهام والمناصب، والتي جاءت على النحو التالي: إسماعيل عبد الله رئيساً، أحمد الجسمي نائباً للرئيس، د. حبيب غلوم أميناً للسر العام، مرعي الحليان رئيساً للجنة الثقافية، أحمد ناصر الزعابي مسؤولاً مالياً، وليد الزعابي رئيساً للجنة العضويات، وفيصل علي رئيساً للجنة الاجتماعية.

وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى البرامج والمبادرات التي ستنفذها إدارة الجمعية في هذه الدورة، بقوله: «نسعى بكل طاقتنا إلى تجاوز الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا، باعتبار أن المسرح أكثر المجالات الفنية تأثراً بها، ووضعنا عدداً من المبادرات المسرحية بالتعاون مع شركائنا، منها ما تم استحداثه ومنها ما توقف في السنتين المنصرمتين بسبب الجائحة، والتي من المؤمل أن ترى النور في العام القادم بإذن الله، آملين بأن تشكل الأسماء الجديدة التي التحقت بمجلس الإدارة إضافة نوعية لعمل المجلس في هذه الدورة».