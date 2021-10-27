الأرشيف الوطني ينظم محاضرتين بالتزامن مع عام الخمسين

المصدر: أبوظبي - البيان

بالتزامن مع عام الخمسين، نظم الأرشيف الوطني التابع لوزارة شؤون الرئاسة - ضمن برنامجه التثقيفي الحافل، والذي يهدف إلى تأهيل الموظفين والارتقاء بهم- محاضرتين، تم بثهما عبر تقنيات التواصل التفاعلية.

أعادت المحاضرة الأولى إلى الأذهان «خطوات قيام دولة الإمارات العربية المتحدة»، التجربة الوحدوية الريادية التي تميزت بها دولة الإمارات، إذ كان قيام الاتحاد قبل نحو خمسين عاماً، نقطة تحول إلى حياة أفضل، ومكانة أرفع للدولة وللشعب. والمحاضرة الثانية، كانت حول «الإيجابية في بيئة العمل»، والتي أكدت أن للإيجابية أثرها في السعادة، وعلى المصلحة العامة للوطن، وبلوغ التميز والاستدامة في التفوق.

بدأت المحاضرة التي قدمها الدكتور خالد البلوشي الأكاديمي والباحث في تاريخ الإمارات، بعنوان: «خطوات قيام دولة الإمارات العربية المتحدة»، بلمحة جغرافية وتاريخية عن دولة الإمارات، وظهور التشكيلات السياسية بعد الانسحاب البرتغالي، ثم تطرقت إلى محاولات الشيخ زايد الأول، توحيد المنطقة تحت رايته، ومنها انتقل إلى فكرة اتحاد منطقة الخليج العربي عام 1932 م، وتناولت المحاضرة مرحلة تأسيس مجلس حكام الإمارات المتصالحة عام 1952 م، منوهة بأنها كانت نقطة تحوّل كبيرة في المجتمع الإماراتي.

وفي محاضرة «الإيجابية في بيئة العمل»، بدأت الأستاذة هند الزعابي اختصاصي برامج تعليمية في الأرشيف الوطني، بقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «الإيجابية هي طريقة تفكير، والسعادة هي أسلوب حياة، ليس ما تملكه أو ما تفعله، هو ما يجعلك سعيداً، بل كيفية تفكيرك بكل ذلك».

وبعد أن شرحتْ مفهوم الإيجابية، على أنها سمة من سمات الشخصية، وتعني الخروج من التمركز حول الذات إلى الانفتاح على العالم الخارجي، والرغبة الحقيقية في إصلاح الذات والمجتمع، ووجود إرادة التغيير نحو الأفضل، والقدرة على التفاعل الجيد للآخرين، بينت المحاضرة، أهمية الإيجابية بشكل عام، وأهمية الطاقة الإيجابية، وكيف يستطيع الإنسان أن يكون إيجابياً.