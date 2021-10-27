الكشف عن الأفلام المرشحة لجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت European Film Promotion (EFP) ومركز السينما العربية عن قائمة الأفلام الأوروبية المتنافسة ضمن النسخة الثالثة من جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، بالتزامن مع انضمام 13 ناقداً إلى لجنة تحكيم الجوائز التي تتكون حالياً من 71 ناقداً من 15 دولة، يشاهدون الأفلام المرشحة للجوائز عبر الشريك الرقمي فيستيفال سكوب، وسوف يتم الإعلان قريباً عن القائمة القصيرة للترشيحات، على أن تتم مراسم توزيع الجوائز ضمن فعاليات النسخة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر).

وتستهدف جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية الترويج للسينما الأوروبية في العالم العربي، وجذب انتباه الموزعين وصُنَّاع القرار في صناعة السينما العربية للأفلام الأوروبية المميزة، هذا بالإضافة إلى تسليط الضوء على النقاد العرب البارزين ودورهم البارز في الكشف عن وجهات نظر مختلفة وفي تبادل الخصوصية الثقافية بين المجتمعات.