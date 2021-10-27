كتّاب وموسيقيو إسبانيا ضيوف شرف «الشارقة للكتاب»

المصدر: الشارقة - البيان

تحل المملكة الإسبانية، ضيف شرف على معرض الشارقة الدولي للكتاب، في دورته الـ 40، التي تقام في الفترة 3 – 13 نوفمبر المقبل، في مركز إكسبو الشارقة، حيث تقدم أكثر من 25 نشاطاً، تشمل ندوات أدبية وجلسات نقاشية وقرائية، وعروضاً ثقافية وموسيقية، يقدمها نخبة من الكتّاب والمفكرين والفنانين الموهوبين الإسبان، إضافة إلى إتاحة الفرصة للعاملين في قطاع النشر، للتواصل مع الناشرين الإسبان المشاركين في المعرض، وإبرام الشراكات، واستكشاف فرص التعاون في مجال الترجمة وحقوق النشر والتوزيع.

ويتضمن البرنامج جلسات ثقافية، يقدمها كل من خافيير جوميز ودييغو أفالوس، كُتّاب سيناريو مسلسل (Money Heist: La Casa de Papel)، من إنتاج نيتفليكس، الذي شهد نجاحاً جماهيرياً، وتحوّل إلى ظاهرة عالمية، حيث يناقشون سبل الكتابة الإبداعية للسيناريو المخصص للأعمال التلفزيونية، والقادر على المنافسة في أرقى الجوائز العالمية.

وتشمل قائمة الكتّاب الإسبان المشاركين في فعاليات ضيف الشرف الكاتب والصحافي غابي مارتينيز، مؤلف رواية «بحار وانغ»، والروائية والشاعرة إيرين سولا، التي تُرجمت أعمالها إلى 17 لغة، منها الإنجليزية والفرنسية والهولندية والتركية والعربية، ومايتي موتوبريا مؤلفة كتاب «ملايين الخطوات: المشي والعد»، والكاتبة والرسامة المتخصصة بكتاب الطفل، روسيو بونيلا، مؤلفة كتاب «ما هو لون القبلة»، و«أعلى جبل من الكتب في العالم».

«لا كارامبا»

وتشارك في البرنامج فرقة «فورما أنتيكوا» السمفونية الكورالية، إحدى أبرز الفرق الإسبانية المتخصصة بموسيقى الباروك الكلاسيكية، التي أسسها الإخوة آرون ودانيال وبابلو زابيكو، والحاصلة على عدة جوائز موسيقية، حيث تقدم عرض «لا كارامبا»، المستوحى من حياة وإرث المغنية الإسبانية ماريا أنطونيا فرنانديز، المعروفة باسم «لا كارامبا»، والمتخصصة بأغاني «التوناديلا» القصيرة، أو الأوبريت الموسيقي القصير، الذي كان يؤدى على المسارح الإسبانية في القرن الثامن عشر.

يشار إلى أن الدورة الـ 40 من المعرض، التي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب، تحت شعار «هنا... لك كتاب»، ستشهد مشاركة 1632 دار نشر من 83 دولة، تعرض 15 مليون كتاب، منها 110 آلاف إصدار جديد، يتم عرضها لأول مرة في دورة هذا العام، التي تحتفي بالأدب والمعرفة والثقافة على مدار 11 يوماً.

جائزة دبي

من جهتها، أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، حرصها على المشاركة في المعرض، وبهذا الصدد، قال المستشار إبراهيم محمد بوملحه، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية، رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، إن الجائرة دائماً ما تحرص على المشاركة في جميع معارض الكتاب في العالم العربي والإسلامي، وخاصة معرض الشارقة الدولي للكتاب، باعتباره واحداً من أهم معارض الكتب التي تقام في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، ويحظى باهتمام رسمي وشعبي وإعلامي كبير، وتقام على هامشه أكثر من 970 نشاطاً وفعالية، وورش عمل تفاعلية، وغيرها من الفعاليات الأخرى، وكما تقوم إدارة المعرض، باستضافة العديد من الشخصيات الأدبية والثقافية والفكرية، وستشارك جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، في المعرض بمجموعة كبيرة من إصدارتها المتميزة، التي بلغت أكثر من 137 إصداراً في مجال الدراسات القرآنيّة، والدراسات المتعلّقة بالسنّة النبويّة، ودراسات السيرة النبويّة، والدراسات الفقهيّة، وسلسلة الثقافة الإسلاميّة، والتراجم والأعلام والإعجاز العلمي وغيرها.

محفل ثقافي

كما يشارك مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في المعرض، انطلاقاً من حرص المركز، متمثلاً بإدارة البحوث والدراسات، للوجود في محفل ثقافي ثري بالمعرفة، غني بالفكر والفنون والإبداع، تأتي المشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب، للعام الثامن.

بهذا الخصوص، أشارت فاطمة سيف بن حريز مدير إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، قائلة: المعرض غني عن التعريف، ويقود في وقتنا هذا، جهوده الرامية إلى تعافي صناعة النشر في العالم، وبما أنه محطة تجمع بلدان العالم الساعية إلى تنمية قطاعات النشر، تعزيزاً لثقافة القراءة، وتجمع كوكبة من الأدباء، وزخماً من الأنشطة التراثية والفعاليات المتنوعة، تحرص إدارة البحوث والدراسات، على عرض إصداراتها، وإطلاق جديدها، واستعراض ثمرة مبادراتها، بما فيها «وثيقتي»، لنكون جزءاً من كرنفال سنوي جوهره الكتاب.

وأضافت بن حريز: في إطار التعريف بموروثاتنا المحلية، وقيمنا الاجتماعية، ورموزنا التراثية، نحتفي أيضاً بكل ما يقدمه المركز في كافة إداراته لإحياء إرثنا الوطني.