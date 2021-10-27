«داون تاون ديزاين» يحتفي بإبداعات العالم 8 نوفمبر في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، فتح معرض «داون تاون ديزاين»، معرض التصاميم الراقية وعالية الجودة الرائد في المنطقة، باب التسجيل لحضور فعالياته التي ستنطلق من 8 ولغاية 12 نوفمبر 2021، وذلك في موقع فريد من نوعه على تراس الواجهة المائية في حي دبي للتصميم d3.

عاصمة التصميم

وخلال العقد المنصرم، نجحت دبي بترسيخ مكانتها كعاصمة للتصميم في المنطقة، وبات معرض «داون تاون ديزاين» ملتقى رئيسياً يجمع تحت سقفه أبرز مصممي الديكورات الداخلية والمهندسين المعماريين في المنطقة، حيث تتجلى أهمية دورهم الإبداعي هذا العام بعد الجائحة أكثر من أي وقت مضى، نظراً لتسجيل القطاع العقاري في دبي معدل مبيعات هو الأعلى منذ 12 عاماً.

وسيشهد المعرض الكشف عن أعمال أكثر من 150 علامة تجارية ومصمماً من المنطقة والعالم، وستتخلله نشاطات واسعة تشتمل على برنامج الحوارات التفاعلية الذي يضم نخبة من الخبراء العالميين في قطاع التصميم، إلى جانب معارض تصورية تضم تراكيب فنية تفاعلية يقدمها كبار المصممين.

فعالية بارزة

ويعتبر معرض «داون تاون ديزاين» إحدى الفعاليات البارزة خلال أسبوع دبي للتصميم، إذ سيستضيف مجموعة من العلامات التجارية من أكثر من 20 دولة، إلى جانب ممثلين عن دول أوروبية تضم النمسا، وفرنسا، وهنغاريا، وإيطاليا، وإسبانيا.

وسيشهد أيضاً إطلاق معرض «داون تاون إديشنز»، المساحة المخصصة لعرض تصاميم محدودة الإصدار والابتكارات المصممة حسب الطلب.

وفي هذا السياق، قال ديفيد روس، مدير «داون تاون ديزاين»: مع عودة معرض «داون تاون ديزاين» للانعقاد مجدداً خلال نوفمبر المقبل تزامناً مع ارتفاع الطلب على تصاميم الديكورات الداخلية وخدمات الهندسة المعمارية لمستويات لم تشهدها المنطقة منذ سنين عديدة، ستقدم نسخة هذا العام منصة مثالية ومتميزة وهادفة لإعادة التواصل مع القطاع والاحتفاء بالتصاميم الأصلية وعالية الجودة.

سيكشف معرض «داون تاون ديزاين» عن أحدث التوجهات العالمية في تصاميم الديكورات الداخلية، والأفكار، والإبداعات من أكثر من 150 علامة تجارية إقليمية وعالمية رائدة، وتضم المفروشات من علامات ليما ومينوتي وجيورجيتي وفيترا؛ والمنسوجات من لوليان وفادرات وفيردي؛ وعلامات المطابخ والحمامات الرئيسية، وغير ذلك.

كما سيتم تنظيم العرض الوطني الإيطالي المقدم من «لجنة التجارة الإيطالية» بعنوان «ديكورات فاخرة – فنون التصميم الإيطالي».

أعمال فنية

وسيقدم معرض «داون تاون إديشنز» أعمالاً فنية محدودة الإصدار وبتصميم حسب الطلب أبدعها مصممون وعلامات تجارية بارزة بمن فيهم ألين هازاريان. وتستضيف فعالية «المنتدى» خلال معرض «داون تاون ديزاين» سلسلة من الحوارات الحية.

وسيتناول المعرض أكثر من اثني عشر مجالاً ينطوي على أهمية رئيسية للزوار خلال الجلسات الحوارية، مع آراء هامة يقدمها نخبة من الخبراء الإقليميين في الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي.