وفد سعودي يطلع على آليات العمل الإذاعي في مؤسسة دبي للإعلام

المصدر: دبي ـ البيان

استقبل قطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، أمس، وفداً من هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي، حيث كان في استقبال أعضاء الوفد الزائر: أحمد سعيد المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، بحضور أمل الحليان مدير إدارة البرمجة - مدير إذاعة إكسبو 2020 في قطاع الإذاعة والتلفزيون، وهبة السمت- مدير إدارة الإعلام الرقمي.

وقد ضم الوفد الزائر كلاً من : فيصل العيافي، مساعد رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي، وعلي القاسم، مدير عام إذاعة جدة والمشرف العام على مجمع الإذاعات، وعبد الله السيف مدير الشؤون الهندسية بإذاعة الرياض.

وقام أعضاء الوفد بجولة تفقدية في استوديوهات الإذاعة يرافقهم إبراهيم استادي، مراقب برامج إذاعة دبي، وذلك للاطلاع على أفضل الممارسات وآليات العمل الإذاعي المتبعة في مؤسسة دبي للإعلام ومناقشة سبل التعاون وإجراء المقارنات المعيارية المتعلقة بالإنتاج الإذاعي.