«طيران الإمارات للآداب» الـ 14 في 3 فبراير : «ها هي تشرق الشمس»

المصدر: (دبي ـ البيان)

أعلنت مؤسسة الإمارات للآداب، أمس، عن تنظيم الدورة الـ 14 من مهرجان طيران الإمارات للآداب 2022، خلال الفترة من 3 وحتى 12 فبراير، وذلك في هيلتون دبي الحبتور سيتي، بمحاذاة قناة دبي المائية.

إذ يحتضن المهرجان في حلته الجديدة فعاليات وأنشطة خاصة بإكسبو 2020 دبي وجملة برامج اخرى مفعمة بالحيوية والاحتفاء بالفكر، ذلك تتويجاً لانتصارنا على الجائحة، وتصب موضوعات ومحاور الحدث في سياق رفد مكون وموضوع دورته بالعام 2022 «ها هي تشرق الشمس».

وقالت أحلام بلوكي، مديرة المهرجان: بانتقالنا إلى موقع جديد ندخل حقبة جديدة واعدة، ونواصل نجاحاتنا مع إضافة عناصر جديدة، وفعاليات مميزة سيبقى صداها يتردد في المجتمع.

وأضافت: «ها هي تشرق الشمس» في دورتنا المقبلة، وفي عالمنا بعد الجائحة. إنه فجر حقبة جديدة، وعنوان لمهرجان 2022 مفعم بالتفاؤل والإيجابية والأمل، إذ سيلقي الضوء على قضايا نوعية نعايشها في عصرنا. وبينت بلوكي، أنه سيعلن عن قائمة الكتّاب المشاركين في دورة المهرجان المقبلة في 17 نوفمبر.