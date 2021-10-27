مهرجان الفطيم للفنون «رحلة مع الابتكار» تبدأ 30 نوفمبر

المصدر: (دبي-البيان)

أعلن دبي فستيفال سيتي مول، إحدى أرقى وجهات التسوق في الإمارات التابع لمجموعة الفطيم عن توقيعه شراكة مع شركة الفطيم دي سي للطيران، الشركة الرائدة في مجال تأجير طائرات رجال الأعمال، لإطلاق مسابقة مهرجان الفطيم للفنون التي تدعو الفنانين الناشئين في جميع أنحاء الإمارات للمشاركة والتعبير عن إبداعاتهم وتحويل أفكارهم المبتكرة إلى واقع عملي.

سينطلق مهرجان الفطيم للفنون تحت شعار «رحلة مع الابتكار»، وسيتم تقسيم المسابقة إلى أربع فئات وهي فن الخط، والفنون الجميلة، والتصوير، والتصميم، وستكون المشاركة عبر الرسم على جدران الحائط حصراً. وقد حدد الموعد النهائي للمشاركة في المسابقة يوم الثلاثاء 30 نوفمبر للمشاركين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة والذين لا تتخطى أعمارهم 30 عاماً.

تتضمن المسابقة لجنة حكم تشمل العديد من الخبراء والفنانين، وستقود لجنة الحكام باتريشيا ميلنز، وهي فنانة ومستشارة ومعلمة في مجال الفنون في الشرق الأوسط ولديها الكثير من الدراسات عن المرأة والهوية والقيمة الثقافية للزخرفة وتراث الشرق الأوسط، وتعمل مستشارة ومرشدة للصناعات الإبداعية. وتتضمن لجنة الحكم أيضاً المصور الإماراتي جاسم العوضي، والشاعر والفنان والشاعرة والفنانة والمخرجة الإماراتية نجوم الغانم، والفنان الشهير إلسيد، والصحفية إيدان إيمانوفا، وكذلك ممثلاً عن شركة الفطيم.

سيتم اختيار أربعة فائزين في المسابقة أي فائز واحد عن كل فئة، حيث سيحصلون على فرصة لعرض أعمالهم في معرض للفنون في موقع متميز في دبي فستيفال سيتي مول.