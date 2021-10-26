قصر الوطن يوفر للزوار فرصة خوض تجربة ثقافية غنية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

يوفر قصر الوطن لزواره الفرصة لخوض تجربة ثقافية غنية، باعتباره أحد القصور الرئاسية القليلة العاملة في العالم التي تفتح أبوابها أمام زيارات الجمهور؛ ومع اعتدال درجات الحرارة، سيتمكن الزوار من مشاهدة عرض الصوت والضوء والاستمتاع مجدداً بروعة وبهاء التصاميم الخارجية للقصر، وذلك يومياً خلال الفترة من 1 نوفمبر ولغاية 31 ديسمبر 2021.

ومع حلول المساء، تتألق الواجهة الخارجية للمبنى الرئيسي للقصر بعرض الصوت والضوء في رحلة مرئية تمزج بين أحدث التقنيات السمعية والبصرية لإبراز روح الأصالة والتراث التي شكلت أسس النهضة والتقدم. ينظم العرض عند الساعة 6:45 مساءً لمدة 15 دقيقة، ويمكن للزوار الراغبين بمشاهدة العرض فقط شراء تذكرة عرض الصوت والضوء والاستمتاع بروعة وبهاء القصر في مشهد فني بديع يستعرض مسيرة التقدم التي تشهدها دولة الإمارات عبر رحلة مرئية من ثلاثة فصول ينتقل خلالها الزوار من تاريخ الدولة وحاضرها إلى مستقبلها المشرق.

وبالإضافة إلى عرض الصوت والضوء، ينظم قصر الوطن تجارب وجولات استكشافية مميزة تتيح للزوار فرصة استكشاف الإرث المعرفي الغني والتقاليد العريقة للدولة من خلال ما يزخر به من روائع وقطع فنية وبصرية فريدة وتصاميم فريدة في تجربة ثقافية مثالية للعائلات والأصدقاء.

ويمكن للزوار شراء دليل الوسائط المتعددة من مركز الزوار للاستماع لشروح ومقاطع صوتية مسجلة باللغة التي يختارونها للاستمتاع بجولة إرشادية تفاعلية واستكشاف معالم القصر المختلفة. وحرص القصر على توفير دليل وسائط متعددة خاص بالأطفال يتضمن ألعاباً تفاعلية غامرة تتيح للأطفال الانتقال من منطقة إلى أخرى. وعند استكمال الألعاب، سيحصل الأطفال على شهادة «نجم القصر» تقديراً لما بذلوه من جهد واجتهاد خلال هذه اللعبة.

تعتبر زيارة قصر الوطن من التجارب الثقافية الاستثنائية التي تدفع الزوار من جميع الأعمار لزيارته مراراً للاستمتاع بتصاميمه الهندسية والمعمارية الفريدة، وما يزخر به من مقتنيات وأعمال فنية تجسد الإرث الغني للدولة.