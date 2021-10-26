مركز جمعة الماجد يشارك في معرض الكتاب القانوني

المصدر: دبي ـ البيان

شارك مركزجمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، للسنة الثامنة على التوالي في معرض الكتاب القانوني الثامن 2021، والذي أقيم بمقر معهد التدريب والدراسات القضائية في المدينة الجامعية بالشارقة، والذي يختتم اليوم، تحت رعاية معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل.

وقد افتتح المعرض المستشار الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي، القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، يرافقه المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام المعهد، والعميد الدكتور خالد حمد الحمادي، مدير مركز بحوث الشرطة، وعدد من ضباط شرطة الشارقة.

تمثلت مشاركة المركز بعرض مجموعة من الإصدارات التي تبين بعض أحكام القضاء مثل كتاب «مجالس القضاة والحكام والتنبيه والإعلام فيما أفتاه المفتون وحكم به القضاة من الأوهام» و«المسؤولية الشرعية والقانونية عن الأعمال الهندسية المدنية» و«رسالة في السياسة الشرعية» وغيرها من الإصدارات في موضوع القانون.

وأثناء زيارة الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي لجناح المركز، قام أنور الظاهري، ممثل جناح المركز ورئيس شعبة العلاقات العامة، بتقديم شرح مفصل عن الدور الذي يقوم به مركز جمعة الماجد في حفظ التراث الإنساني، كما قام بإهدائه مجموعة قيّمة من جديد إصدارات المركز.

ومن الجدير بالذكر أن مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، يستعد للمشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الأربعين، والمقرر إقامته خلال الفترة من 3 إلى 13 من شهر نوفمبر المقبل.