مشاركة ناجحة لمؤسسة محمد بن راشد للمعرفة في المعرض

المصدر: دبي ـ البيان

اختتمت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مشاركتها في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2021 الذي أقيم خلال الفترة من 20 حتى 24 هذا الشهر. وحفلت أجندة المؤسَّسة بالعديد من الأنشطة، التي سعت من خلالها إلى تسليط الضوء على مشاريعها المعرفية ومبادراتها على المستوى العالمي.

حدث عريق

وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة،: «نفخر بمشاركتنا السنوية في حدث عريق ومهم مثل معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، الذي يتيح لنا الفرصة للقاء الشركاء، والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات بمجالات إنتاج المعرفة بشكل عام.

كما يقدِّم منصة مثالية لتسليط الضوء على مبادرات المؤسَّسة ومشاريعها المعرفية الرائدة التي تنعكس مخرجاتها على جميع دول العالم وأبرزها «مؤشر المعرفة العالمي» و«تقرير مستقبل المعرفة»، التي نعمل عليها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الشريك الاستراتيجي للمؤسَّسة».

زوار

كما استقبل جناح المؤسَّسة كثيراً من الزوَّار من مختلف الجنسيات، وكان في مقدمتهم حفصة العلماء، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وقد تجوَّلت في جناح المؤسَّسة وأبدت إعجابها بالمشاريع والمبادرات المعرفية التي أطلقتها المؤسَّسة.

وأشادت حفصة العلماء بالأفكار الخلّاقة التي تعمل المؤسَّسة عليها. وأضافت: «نشعر بمزيد من الفخر عندما نشاهد النجاحات التي تحقِّقها دولة الإمارات العربية المتحدة عبر جميع مؤسَّساتها في الأحداث العالمية التي تظهر التطور الحضاري لدولتنا، والذي تحقَّق بفضل القيادة الحكيمة التي لا توفِّر جهداً لدعم كل ما يضع الإمارات في طليعة دول العالم».

كما استقبل جمال بن حويرب في جناح المؤسَّسة يورغن بوس، مدير معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، وبحث معه قضايا مشتركة تهمُّ الطرفين.