بدور القاسمي تناقش سبل تعزيز قطاع النشر العالمي في «فرانكفورت للكتاب»

المصدر: فرانكفورت ـ البيان

شاركت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، في سلسلة فعاليات ضمن معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2021، الذي أقيم في دورة هجينة، جمعت بين الحضور الواقعي والافتراضي، خلال الفترة من 24-20 أكتوبر الجاري، حيث ترأست عدداً من الجلسات النقاشية، التي تناولت سبل تعزيز قطاع النشر العالمي في ظل أزمة «كورونا» وغيرها من التحديات التي تواجهها صناعة النشر اليوم.

وتحدثت الشيخة بدور القاسمي، بعد حضورها حفل افتتاح المعرض، في جلسة افتراضية بعنوان «تأثير جائحة كوفيد 19 على صناعة النشر العالمية»، نظمها المعرض بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وشارك فيها نخبة من خبراء النشر.

وسيلة فاعلة

وأكدت الشيخة بدور القاسمي خلال الجلسة أهمية تبني منهجية تقوم على جمع واستخدام بيانات شاملة حول دور المؤسسات والجهات الوطنية المعنية بقطاع النشر في العالم وتأثيرها وحجم مساهماتها، مشيرة إلى أن هذه المنهجية تعتبر وسيلة فاعلة لمعالجة حالة التعافي غير المتكافئ، والمتوقع أن تشهده مراكز النشر في الأسواق المبتدئة خلال مرحلة ما بعد «كورونا».

دور حيوي

وألقت الشيخة بدور القاسمي خلال مشاركتها في «قمة الاتحاد الدولي للناشرين حول الاستدامة»، كلمة أكدت فيها الدور الحيوي، الذي يمكن أن يقوم به قطاع النشر العالمي في مواجهة اثنين من أبرز تحديات العصر، كتغير المناخ والوصول للاستدامة.

وأشارت الشيخة بدور القاسمي إلى أن الاتحاد الدولي للناشرين تمكّن من إيصال صوت جميع العاملين في قطاع النشر بالمحافل الدولية المعنية بالتنمية، مؤكدة أن الجهات الفاعلة في صناعة النشر تحتاج إلى حشد جهودها لتحديد سبل تعزيز استدامة النشر، وتحمل مزيد من المسؤولية والالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية.

وحضرت رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين ملتقى اتحاد الناشرين الأوروبيين وسلسلة من الجلسات النقاشية حول سوق النشر الأوروبية.