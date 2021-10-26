تعلن فائزي مسابقتي «هندسي» و«الماضي والحاضر» «حمدان بن محمد للتصوير»

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن الفائزين بمسابقة «أنستغرام» لشهري أغسطس وسبتمبر 2021، حيث كان موضوع مسابقة أغسطس «هندسيّ»، أما مسابقة سبتمبر فكانت بعنوان «بين الماضي والحاضر».

نسخة أغسطس من المسابقة كَشَفَت تميّز الإبداعات العربية في التصوير الهندسيّ، من خلال المصور السعودي «منير محمد آل حماد» والمصري «أحمد عبد الحميد شعبان» والفلسطيني «حسن ثابت صادق»، بجانب المصور «شيجيث أوندن شيرياث» من الهند والمصور «محمد أكيب أمجد» من بنغلاديش.

نسخة سبتمبر من المسابقة أعلنت تفوَّقاً مصرياً لافتاً قادهُ المصور «أحمد عبد الحميد شعبان» الفائز في المسابقتين على التوالي، بجانب مواطنه المصور «خالد سليمان». قائمة الفائزين احتفت أيضاً بالمصورة الأسترالية «كارول ميلس نورونها» والمصور التركي «أردال ترك أوغلو» والمصور الأوكراني «إيفين ساموشينكو».

وسيحصل الفائزون على الميدالية التقديرية الخاصة بالجائزة وستُنشَرُ صورهم وأسماؤهم على الحساب الرسمي للجائزة على «أنستغرام» HIPAae، وقد شَهِدَت مسابقة أغسطس استخدام الوسم HIPAContest_Geometry#، بينما تم استخدام الوسم HIPAContest_ThenandNow# لمسابقة سبتمبر.

أعمال بديعة

وفي تصريحه عن الحدث، قال الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث: التصوير الهندسي نوع خاص من الفنون التي لا تنتظر اللحظة المناسبة بل تصنعها يدوياً وتُصمِّم إطاراتها ثم تُنتج أعمالاً بديعة تعكس فيها جمالياتٍ بصريةٍ مجتزأة قد لا يلاحظها المشاهد العادي. قدَّمنا هذه الفرصة لاكتشاف أصحاب هذا النوع من القدرات الفنية، وبالفعل كانت النتائج إيجابية للغاية.