10 مواهب إماراتية وعربية تنهي تدريباً على الإخراج السينمائي

المصدر: (دبي ـ وام)

اختتمت فعاليات دورة «الإخراج للسينما والدراما التلفزيونية»، التي نظمها معهد «هارفيست ليدرز للتدريب»، وقدمها المخرج السينمائي ياسر القرقاوي في مبنى الهيئة العامة للرياضة بدبي، بمشاركة عشر مواهب إماراتية وعربية.

تناولت الدورة أساسيات العمل في السينما ابتداء من فن كتابة السيناريو والتصوير والإضاءة والصوت والمونتاج، كما تعرف المشاركون على طبيعة عمل المخرج في السينما والدراما التلفزيونية.

وذكر القرقاوي أن الدورة تم تقسيمها إلى ثلاث مراحل في صناعة الفيلم، ابتداء من مرحلة ما قبل الإنتاج، عبر المباشرة باختيار السيناريو وتطويره وفهم أصول اللغة البصرية، واختيار طاقم العمل من الممثلين والفنيين من تصوير وإضاءة وصوت وديكورات وماكياج وغيرهم، وتتضمن المرحلة المعرفة الواسعة للكاميرا ولقطاتها من زواياها المختلفة، إضافة إلى التعرف على الصوت والمؤثرات الصوتية والإضاءة وجمالياتها في العمل الدرامي، كما تعرف المشاركون على كيفية اختيار الموسيقى التصويرية للفيلم أو المسلسل التلفزيوني، أما المرحلة الأخيرة، وهي مرحلة ما بعد الإنتاج، وتشمل المونتاج «تحرير الفيديو» وتصحيح الألوان وغيرها من العمليات الفنية. وأشار القرقاوي إلى أن المشاركين في الدورة أنتجوا فيلماً قصيراً، ويعد مشروع تخرجهم وكونه أفضل تمرين لتطبيق ما تم تعلموه.