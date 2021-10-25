الفيلم الأردني القصير «تالافيزيون» أفضل فيلم روائي في جوائز الأوسكار للطلبة

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة (الأوسكار)، فوز الفيلم الأردني القصير «تالافيزيون»، للمخرج مراد أبو عيشة من أكاديمية طبادن فورتمبيرغ، بجائزة أفضل فيلم روائي في مسابقة جوائز الأوسكار الطلبة، وذلك بعد التنافس مع ستة أفلام أخرى، ضمن قسم أفلام المدارس الدولية، مسجلاً أول فوز عربي في فئة الأفلام الروائية، كما يتأهل للمنافسة على جوائز الأوسكار الـ 94 التي تقام في مارس 2022.

وتعليقاً على الإنجاز، قال علاء كركوتي وماهر دياب، الشريكان المؤسسان لشركة MAD Solutions، الموزعة للفيلم «فخورون بهذا الإنجاز التاريخي، الذي حققه الفيلم، مخرج الفيلم عنده نظرة خاصة جداً للأفكار التي يريد أن يقدمها، وهذا يظهر واضحاً في تالافيزيون، فتناول التطرف أو مناطق الحروب، ليست فكرة جديدة، ولكن تناولها من خلال فتاة، تريد أن تشاهد التلفزيون، وفي مدة الفيلم القصيرة، هو ما يزيد عناصر الجذب، ونحن كشركة توزيع، نسعى للوصول إلى أكبر قدر من الجمهور، ونتمنى أن يواصل الفيلم مسيرته الناجحة».

ومؤخراً، بدأ عرض «تالافيزيون» ضمن فعاليات مهرجان بورتلاند السينمائي المستقل، ويستمر حتى 8 نوفمبر، وكان الفيلم قد شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان ماكس أوفولس بألمانيا، حيث فاز بجائزتي الجمهور ولجنة التحكيم، لتكون المرة الأولى في تاريخ المهرجان، التي ينال فيها فيلم متوسط المدة، جائزتين ضمن فعالياته، والجائزة الأولى لفيلم قصير من مهرجان فليكرز رود آيلاند السينمائي الدولي.

كما حصل مشروع الفيلم، على جائزة فيرست ستيبس، وجائزة مايكل بولهاوس لأفضل كاميرا، ونال أيضاً دعم صندوق الأردن لدعم الأفلام، في دورته الرابعة سنة 2019، واختارته لجنة تحكيم مهرجان كليرمون فيران للأفلام القصيرة، ضمن سوق كليرمون.

تدور أحداث الفيلم، حول الطفلة تالا، ذات الثماني سنوات، المحاصرة في واقع مزقته الحروب، فتجد الحرية والسلوان في تلفاز محظور. ولكن هذا التلفاز السري، يتحول لمسألة حياة أو موت.

الفيلم تأليف وإخراج مراد أبو عيشة، إنتاج أردني ألماني مشترك، وبطولة زياد بكري، عائشة بلاسم، وخالد الطريفي، وتصوير فيليب هينز، وإنتاج جود كوع، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.