معرض421 يعلن عن شراكات وبرامج جديدة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلن معرض421، وجهة الفنون والتصميم في أبوظبي التي تُعنى بإبراز المواهب المحلية والإقليمية وتنميتها في جميع أنحاء المنطقة، عن إطلاق مجموعة من المشاريع والشراكات مع مؤسسات فنية وأكاديمية وطنية ودولية خلال هذا الشتاء، بما في ذلك مؤسسة السركال للفنون وجامعة نيويورك أبوظبي، فضلاً عن إعلان أسماء الفائزين بمنحة معرض421 للبحوث الفنية وبرنامج لتطوير خبرات التقييم الفني.

وجاء هذا الإعلان يوم السبت الماضي خلال افتتاح معرضين جديدين هما «وبينما ننظر إليها» بتقييم فني من «بانات كوليكتيف» Banat) Collective)، والذي يستكشف مفهوم الأنوثة في مناطق غرب أفريقيا وشمالها وجنوبها، فضلاً عن معرض «فريدة جداً، جذابة جداً»، بتقييم فني من مرتضى فالي، والذي يستكشف جماليات وطقوس العقارات في عصر النيوليبرالية. يستمر المعرضان حتى 23 يناير 2022.

حماس

وقال فيصل الحسن، المدير العام لمعرض421، بهذه المناسبة: «بينما نعيد فتح أبوابنا لنستقبل أصدقاءنا وشركاءنا ومجتمعنا، فإننا نتطلع إلى مجموعة رائعة من المعارض والمشاريع التي تؤكد التزامنا بدعم المواهب الناشئة من دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة. ونحن في غاية الحماس للاطلاع على إبداعات الفنانين الستة متعددي التخصصات الفائزين بمنحة البحوث الفنية. كما نتطلع إلى رؤية شراكاتنا الجديدة تؤتي ثمارها في السنوات القادمة لأننا نؤمن بشدة بتأثير الشراكات القوية والفعالة على تعزيز النظام البيئي الإبداعي في المنطقة».

دعم

تسعى المنحة إلى دعم البحث القائم على الممارسة والمستند إلى التّبحّر في المسائل الاجتماعيّة المعاصرة عبر منهجيّات متعدّدة المحاور وعبر المشاركة المجتمعيّة الفعّالة للباحثين. يتمثّل عمل الممارسين والممارسات الإبداعيين والإبداعيّات—على سبيل المثال لا الحصر—في الفنون البصريّة والتّقييم الفنّي، في التّصميم والتّكنولوجيا، في الفنون الأدبيّة، في فنون الطّهي، في الموسيقى، في المسرح، وفي العروض الأدائية.

تستهدف المنحة المواضيع الّتي تستقصي تقاطعات هذه المحاور ذات الطّابع الاجتماعيّ والثّقافيّ، كما في المساحات العامّة والعموميّة، في اللغات واللغويّات، في المواصلات وآليّاتها، في العمران وبنياته الاجتماعيّة والثّقافيّة، في الاقتصاد والنّزوح، في مؤسّسات الفنون، وفي النّظم الإيكولوجيّة. كما تهدف منحة البحوث الفنية إلى دعم أساليب البحث الفني الدقيق المتعمق عبر تخصصات متعددة، من خلال التركيز على الفنون وتشجيع المزيد من المشاركة الجوهرية بين الممارسين المبدعين ومجتمعاتهم في جميع أنحاء المنطقة

الفائزون

من ضمن الفائزين بالمنحة: كاميلا سينغ، وهي فنانة متعددة التخصصات وقيِّمة للفن المعاصر وكاتبة ومعلمة تتمتع بخبرة 15 عاماً في هذا المجال، موزة المطروشي، وهي فنانة وكاتبة مفاهيمية تركز ممارستها الفنية على دراسة أساطير شبه الجزيرة العربية التي تم محوها وربط هذه الأساطير بالنظم التي يقرها المناخ السياسي الإقليمي الحالي، وساهل نايك، وهو نحات يبحث في الإمكانيات الاستدلالية المعمارية والمناظر الطبيعية وقدرتها على إثبات الوقت والأحداث، وفيكرام ديفتشا، والذي تتراوح ممارسته بين الفن العام والتدخلات الخاصة التي تركز على الأماكن والأعمال التركيبية والأفلام والرسم والتصوير والنصوص، وفيشال كوماراسوامي، وهو فنان ومخرج أفلام ومؤسس مجموعة الفنانين الدولية «ناو يو هاف أوثوروتي» (أنت تملك السلطة الآن).

نهج تعاوني

وقام معرض421، بالتعاون مع معهد بومباي للتحليل النقدي والبحث (BICAR) باتباع نهج تعاوني لاستضافة المعارض وتنظيمها والعمل مع قيمي معارض في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا من خلال برنامج لتطوير خبرات التقييم الفنية، حيث يبحث معرض 421 من خلال هذا البرنامج عن قيمي معارض يقدمون معرضاً جماعياً وإصداراً يتمحور حول فكرة «المستقبل المثالي: الكارثة والحاضر المعاصر»، وهي فكرة تناقش المنظور المستقبلي في حال أننا في الماضي (أي حاضرنا اليوم) لم نفكر، أو نتصرف، أو نخلق في التو واللحظة في حاضر الكارثة المعاصر.

كما قد وقع الاختيار على المصممة والمعمارية الكندية من أصول عراقية منى الجادر للمشاركة في البرنامج من أغسطس 2021 حتى فبراير 2022. ويتضمن البرنامج مجموعة من المخرجات المحددة مثل عقد ندوة أو ورشة عمل أسبوعية للقراءة والمناقشة، فضلاً عن عرض تقديمي مع مجموعة مختارة من الفلاسفة والمؤرخين والفنانين والقيمين والنقاد والكتاب المبدعين العاملين على هذا الموضوع.

كما أعلن معرض421 أيضاً عن برنامج بحثي من المقرر أن يبدأ في شهر نوفمبر 2021، بالتعاون مع مؤسسة السركال للفنون، والذي يستكشف أطر عمل الأداء في المنطقة والفرضية التي تقول بقدرة اللغة على التأثير بصفتها شكلاً من أشكال العمل الاجتماعي.

وتم الكشف عن إقامة معرض 421 شراكة مع جامعة نيويورك أبوظبي لاستضافة معرضين لأول دفعة من طلبة ماجستير الفنون الجميلة في الجامعة، أولهما مع دخول الطلبة البرنامج في شهر مايو 2022 والثاني بمناسبة تخرجهم في شهر مايو 2023. وبما أن معرض421 يعد مركزاً للفنانين الناشئين يحفز على التعلم والتجربة والعرض، فإنه سيقوم أيضاً بدعم الممارسين المبدعين المسجلين في برنامج ماجستير الفنون الجميلة في جامعة نيويورك أبوظبي الذين هم في بداية منتصف حياتهم المهنية الفنية، على تطوير مشاريعهم، فضلاً عن تعزيز هذه الشراكة للعلاقات المؤسسية بين معرض421 وجامعة نيويورك أبوظبي وسبل التعاون في المستقبل.

تنويه إلى السيدات والسادة المحررين:

لمزيد من المعلومات: www.warehouse421.ae

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عن معرض421:

تأسس «معرض421» في منطقة ميناء زايد بأبوظبي في العام 2015، ليكون مركز إبداع ومنصة تحتفي بالممارسين المبدعين وهواة الفنون ومن يتناولها مدخلاً للبحث والتقصي والتعليم والنمو.

وأصبح معرض421 وجهة تُعنى بمواهبنا ذات المستوى العالمي، حيث يمكن للممارسين المبدعين الناشئين أن يتطوروا مهنياً ليكونوا قيمين فنيين أو فنانين أو مصممين أو كتاب أو موسيقيين أو فناني أداء عبر شتى التخصصات، بينما يستكشفون مكانهم في مجتمعاتهم ويعبروا عن قدراتهم في الفضاء العام سعياً إلى تطوير مسيرتهم المهنية والفنية.

ويؤمن معرض421 بأن العملية الإبداعية عين تلاحظ وتراقب وتسأل وتنتقد وتفسر مناحي الحياة. ويراها ممارسة تقبل المخاطرة والمشاركة والتفكير والتأمل والحوار والتفاهم. ومع إعطاء أولوية للتعليم في طليعة العمل الثقافي، فإن المركز يرعى اكتساب المعرفة ويهدف إلى دعم جيل جديد من المفكرين والباحثين والممارسين في الإمارات والمنطقة.