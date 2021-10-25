14 نوفمبر آخر موعد للمشاركة بمسابقة «الجداريات والفنون»

المصدر: دبي - البيان

أعلن ماركت الواجهة البحرية بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) عن مد الموعد النهائي، للمشاركة بمسابقة الجداريات والفنون لـ 14 نوفمبر، مُتيحاً الفرصة لمزيد من الفنانين للمشاركة في مسابقة هذا العام للاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة مع جائزة مالية قدرها 50 ألف درهم مقدمة لفائز واحد محظوظ.

وجاء في الإعلان: ماركت الواجهة البحرية، سوق دبي الرائد للمأكولات، يتشرف بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) لتقديم مسابقة الجداريات والفنون المنتظرة، وستحتفي المسابقة هذا العام باليوبيل الذهبي للإمارات، وتقدم تجربة ثقافية غنية بالمواضيع، التي تهم المجتمع.

وتشترط المسابقة على المشاركين في هذه النسخة تصميم لوحة جدارية، تحتفي بالذكرى السنوية الخمسين لتأسيس دولة الإمارات.