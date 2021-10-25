عروض شيقة لباليه أستانا في «دبي أوبرا»

المصدر: دبي - البيان

كشفت باليه أستانا، فرقة الباليه الرائدة في كازاخستان، عن استعدادها لتقديم عرضي «السلطان بيبرس» و«أسطورة الحب» على مسرح دبي أوبرا في موسم الخريف، ويحمل العملان الفنيان الجمهور في رحلة إلى ماضي الشرق العريق ليرويا فصول ملاحم أسطورية عبر إنتاج فني ضخم وعروض راقية ورقصات ثنائية تخطف الأبصار. وتقدم فرقة باليه أستانا للجمهور عرضاً استثنائياً آسراً ترسم فيه الرقصات قصصاً عنوانها المجد والتضحية.

وتتولى شركة إدارة وتنسيق الفعاليات عالمية المستوى أورورا إيفينتس، تنظيم العرض الدرامي الراقص «أسطورة الحب» الذي يُقام يومي 27 و28 أكتوبر 2021، والعرض الموسيقي السلطان بيبرس يومي 29 و30 أكتوبر 2021.

شهرة عالمية

ولاقى عرض «أسطورة الحب» الذي أبدعه مصمم الرقصات يوري غريغوروفيتش شهرة عالمية واسعة وحصد جوائز عدة، وهو يجسد قصيدة ملحمية من وحي أسطورة قديمة تروي قصة حب تدور بين أبطالها الملكة مخمين وأختها الصغرى شيرين والشاب الوسيم فرخد، وتواصل هذه التحفة إبهار الجمهور بعد مرور 50 عاماً على إصدارها الأول. وتفيض الرقصات الثنائية بطاقة من الحب والمشاعر الصادقة التي تأسر قلوب الجمهور وتنقل لهم أحاسيس الشغف والرومانسية والصراع الداخلي والإحساس بالواجب. ويتناغم الأداء المذهل للعمل الفني مع مقطوعاته الموسيقية الشرقية والسرد الجذاب، ليتجاوز توقعات المشاهدين بالتزامن مع ازدياد حدة صراع الأختين على الفوز بقلب رجل واحد. نجح يوري غريغوروفيتش بتحويل هذه الملحمة الدرامية إلى عمل فني ينبض بالحب والتضحية والمأساة.

قائد بارز

في حين، يروي عرض «السلطان بيبرس» قصة صبي صغير تم أسره بعيداً عن موطنه في سهوب كيبتشاك، ليصبح بعد سنوات عدة واحداً من أبرز قادة الجيوش في التاريخ خلال القرن الثالث عشر. ويصوّر العمل الحنكة الدبلوماسية التي تمتع بها الظاهر ركن الدين بيبرس وسجل انتصاراته وفتوحاته التي جعلته يتربع على عرش مصر وسوريا. وتولى مكارم أفاخري تصميم رقصات عرض «السلطان بيبرس» ليجسد التاريخ الحقيقي لملحمة تحوّل عبد إلى سلطان كان يتوق لموطنه حتى في ذروة مجده.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال كيرات كولباييف، مؤسس أورورا إيفينتس: «يعتبر مسرح باليه أستانا فخر الباليه الوطنية الكازاخستانية، وعزز الإعجاب الكبير الذي لاقته عروضه على المسارح العالمية من موقعه الرائد. وتتمحور رؤيتنا حول تسليط الضوء على عروض الباليه الكازاخستانية إضافةً إلى خبرتنا العالمية باعتبارنا شركة إنتاج فعاليات عالمية المستوى. وانطلاقاً من معرفتنا المعمّقة في تنظيم الفعاليات، نعمل على توفير حلول شاملة بدءاً من تطوير المفهوم ووصولاً إلى مرحلة الإنتاج النهائية. ونجح فريقنا من المختصين واسعي الخبرة بتنظيم عدد من العروض الاستثنائية في مختلف أنحاء العالم».