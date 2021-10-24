إطلاق «بيت الفلسفة» المشروع الثقافي الأكبر في المنطقة

المصدر: الفجيرة ـ البيان

في حفل افتتاح فاعلية فكرية بعنوان «الطريق إلى النور» نُظم في فندق البحر بالفجيرة وحضره عدد من كبار الشخصيات، تم الإعلان عن إطلاق «بيت الفلسفة».

وألقى الدكتور أحمد برقاوي كلمته الافتتاحية معرّفاً بأهمية الفلسفة ودورها التنويري بوصفها علم التفكير معرفاً الفلسفة بأنها «إبداع مفهوم الأداة المعرفية الضرورية للتفكير».

أضاف برقاوي: «أن تُفكّر يعني أن تلتزم بقواعد المنطق. فالفيلسوف من يفكّر منطقياً بمشكلات العالم، وكل تفكير لا يستند إلى المنطق يمكن أن يكون أوهاماً، أماني، أو ما يخطر على البال دون برهان، أي أشكالاً سلبية من التفكير».

يُشار إلى أن مشروع «بيت الفلسفة» يهدف لأن يكون أول مؤسسة ثقافية تُعنى بشؤون الفلسفة ومركزاً معرفياً في غاية الأهمية ليس في دولة الإمارات العربية المتحدة فحسب، وإنما في كافة أرجاء الوطن العربي.

فدور الفلسفة هو تعزيز قيم التسامح والتعايش التي جعلتها دولة الإمارات واقعاً معيشياً، وإغناء هذه التجربة التي تتطلب جهداً فلسفياً يخاطب المجتمع الذي يعجّ بالتنوع الثقافي. جدير بالذكر أن هذا المشروع الرائد سيشكل ظاهرة جديدة وفريدة في المنطقة العربية وستكون مدينة الفجيرة المركز الثقافي الفلسفي الأول الذي سيحتضن كافة نشاطاته وفعالياته.