«قضاء أبوظبي» تشارك في معرض الكتاب القانوني

المصدر: أبوظبي - البيان

تشارك دائرة القضاء - أبوظبي، في معرض الكتاب القانوني الثامن 2021، الذي يقام بمقر معهد التدريب القضائي في الشارقة، خلال الفترة من 24 إلى 27 أكتوبر الجاري، لعرض أحدث وأهم الإصدارات القانونية، والتعريف بالخدمات الإلكترونية المتاحة للقانونيين والباحثين للاستفادة من المقتنيات المتنوعة للمكتبة المركزية.

وتأتي مشاركة دائرة القضاء، في معرض الكتاب القانوني الثامن، ضمن المساعي المتواصلة لنشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز تواجد الدائرة في مختلف الفعاليات التي تدعم جهود الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.

وتتضمن المشاركة، عرض العديد من الإصدارات القانونية، فضلاً عن التعريف بالنظام الإلكتروني المتكامل لإدارة مقتنيات المكتبة المركزية، والذي يشتمل على نظام الإعارة والاسترجاع الذاتي للكتب، ونظام فهرسة عالمي وقواعد بيانات متعددة، بما يساهم في تقديم خدمات متميزة للمستفيدين من المختصين في المجال القانوني.