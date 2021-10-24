تذكارات «قصر الوطن».. روائع وحكايات

المصدر: أبوظبي - البيان

يقدم قصر الوطن لزواره تجربة غنية تُتيح لهم استكشاف جماليات فنون العمارة العربية والإسلامية، وما يزخر به هذا الصرح الفريد من روائع وقطع فنية وبصرية فريدة بأشكال وأحجام مختلفة.

ويتيح القصر للزوار فرصة اقتناء واحدة من التذكارات والهدايا المميزة التي تخلد ذكرى هذا اليوم الرائع، إذ لا تكتمل تجربة زيارة قصر الوطن دون زيارة متجر الهدايا الذي ينتظرهم في نهاية جولتهم في القصر لاقتناء أجمل التذكارات التي تعكس روعة وجمال تصاميم القصر وتجسد الإرث الغني للإمارات.

يعتبر مجسم القصر المصغر أحد أجمل التذكارات التي يمكن للزوار اقتناؤها في ختام جولتهم للقصر، حيث يحاكي هذا التذكار بنسخته المصغرة واجهة القصر الشهيرة المصممة بدقة متناهية لتعكس الجمال العمراني للقصر. فهي تُظهر بتفاصيلها جمال القباب المختلفة، بما في ذلك القبة الرئيسية للقصر التي تعد واحدة من أكبر القباب في العالم، ويبلغ قطرها 37 متراً. كما يجسد هذا التذكار جزءاً من الحدائق الرائعة المحيطة بالقصر، والتي تحتضن مجموعة متنوعة من النباتات والأزهار الملونة، والنوافير بأنماط فسيفسائية مذهلة مع أجمل التصاميم الإسلامية التي تتألق بها أروقة قصر الوطن.

من عوالم الخطوط والزخارف العربية المذهلة، يعكس تذكار جماليات خطوط الأرابيسك الرائعة التي تتألق بها كل أروقة القصر.