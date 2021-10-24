أنجلينا جولي.. السطوة الصارخة للصورة

«إذا اختفى النحل من كوكب الأرض فلن يبقى للإنسان إلا 4 سنوات للعيش بعده»، هذه المقولة منسوبة للعالِم الألماني الشهير «ألبرت آينشتاين»، إذ تتصاعد الدلائل على صحتها مع الوقت! فالكثيرون لا يدركون أن ثلث الغذاء العالمي يعتمد بشكلٍ مباشر على تلقيح النحل، وأن 70 من بين أهم 100 محصول غذائي بشريّ تُلقَّح بوساطة النحل، الذي يُعد عنصراً أساسياً في ما قيمته 30 مليار دولار سنوياً من المحاصيل.

المصور «دان وينترز»، وهو أحد هواة تربية النحل، كان صاحب فكرة الصورة المنشورة في «ناشيونال جيوغرافيك» والتي اجتاحت العالم من خلال وسائل الإعلام ومنصات التواصل والمدوّنات والتقارير المتلفزة وغيرها، إذ التقط فيها صورة النجمة العالمية «أنجلينا جولي» وعشرات النحلات تحومُ حولها وتقف على وجهها وكتفيها ومن دون إجراءاتٍ خاصة للوقاية.

حضور النجمة العالمية المعروفة بدعمها للقضايا البيئية والإنسانية جاء للفت الانتباه إلى ضرورة حماية النحل وإلى برنامـج «نسـاء مـن أجل النحل»، وهو برنامج أطلقته منظمة «يونسكو» بشراكةٍ مع شركة العطور الفرنسية «غيرلان»، ويتولّى تدريب النساء على تربية النحل في 25 محمية من محميات المحيط الحيوي من إثيوبيا إلى الصين.

الصورة بجانب المقابلة التي أجرتها الصحافية «إنديرا لاكشمانان» حقّقت أهدافها بشكلٍ كبير وواسع وأثارت اهتمام الملايين حول العالم بقضية النحل بجوانبها المهمة كافة، بجانب أهداف برنامج «نساء من أجل النحل».

تقول النجمة «أنجلينا جولي» عن ظروف الصورة خلال الحوار: فكّرتُ في النظرة التي يُنظر بها لهذا الكائن بوصفه خطيراً أو لاسعاً، فكيف لنا أن نتعايش معه؟ الفكرة من وراء الصورة أننا نتشارك معه هذا الكوكب ونؤثّر في بعضنا بعضاً، وهذا ما ينبغي أن تكون عليه علاقتنا.

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