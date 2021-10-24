عيــنُ دبــي

قد نزلنــــَـــــا نحنُ مِن «قــــَيسٍ ومَيْ»

وحللنــــــَـا أمسِ فـــــــِــي «قلبِ دُبيْ»

وانتظـــــــَرنا بعـــــد ذُيـــــــّــاكَ الهــــــَـــــوى

لِنحــُـــــــلَّ اليـــــــــَــــــومَ في «عَين دُبيّ»

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يــــــَــــــــــا «دُبيَّ الحُبِّ» كلـِّـــــــــي أعيــُــــنٌ

لأراكِ اليـــــــوم يــــَـا أجمـــــــــَـــلَ شَيْ

فامنَحِيني القُربَ والدُّنيـــــا زِحامْ

واحضُنيني أنتِ مَأوى كلِّ حَيْ

أنتِ يـــَــا «أعلىْ عُيونٍ» في الدُّنـــا

أنــــــا في حُبــــِّـــكِ «عَمـــْـرُو بنُ لُحَيّْ»

ومِن التَّهيـــــــــــــامِ أبقى شــــاخِصًا

ماله مِمـــــّــــــــا براهُ العشقُ «فـــَيْ»

عَينـِيَ اليُمنىَ عليـــــكِ وغــــَــــــدَت

عينيَ الأخـرى عَلى «إكسبُو دُبَي»

أنـــــَــا حصَّنتــــــُـــكِ بــــِاســــم اللهِ مِن

كلِّ عيـــــنٍ حَســـــــَـــدتْ «عينَ دُبـــَيْ»

وســـــــــَـــــــألتُ اللهَ أن تبقىَ «الإما

راتُ» أحلى دولــــــــــــةٍ فـي مُقلتــَيّْ