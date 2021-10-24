تمثال لمصورة انتصرت للمهمشين وسط «سنترال بارك»

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

كرّمت، أخيراً، المصورة الأمريكية ديان أربوس، بتمثال برونزي لها في حديقة سنترال بارك في نيويورك، إذ أبدعته يدا الفنانة البريطانية جيليان ويرنج احتفاء بمسيرة مصورة سلطت الضوء عبر أعمالها على المجتمعات المهمشة في بلادها من أجل تحقيق المساواة.

يحتل التمثال مكاناً في سنترال بارك حتى 14 أغسطس 2022، وهو مقدم من صندوق «تمويل الفنون العامة». وبحسب المدير الفني والمدير التنفيذي للصندوق العام للفنون، نيكولاس بوم، فإن التمثال جاء تكريماً لمصورة وفنانة رائدة في زمان ومكان مختلفين. وتتبدى شخصية أربوس عبر النصب كسيدة متواضعة تقف عند مدخل سنترال بارك، ويمكن التعرف عليها من خلال سمة مميزة، ألا وهي كاميرا Rolleiflex الخاصة بها، المتموضعة بين يديها.

حول التمثال، صرح مسؤولون بصندوق الفنون العامة «إن التكريم الشخصي للفنان يقدم طريقة جديدة للتفكير ويدفعنا إلى التفكير فيمن سيتم اختياره ليكون موضوعاً لمنحوتة عامة أخرى». ومن النادر للأسف أن يتم تكريم فنانة بمنحوتة عامة، ونظراً لإسهاماتها في التصوير الفوتوغرافي والفن، يأتي التمثال بعد 46 عاماً من وفاة أربوس.