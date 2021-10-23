«فيشر برايس» الجديد.. عودة لحنين الطفولة

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

الحنين إلى الماضي وفترة الطفولة دفع شركة الألعاب «فيشر برايس» لبث القليل من الحياة بأحد ألعابها الأكثر شعبية، هاتف «شاتر» اللعبة، ولكن بمميزات أقرب للهاتف الفعلي، وهو ما يثبته إعلان الشركة الذي حاكى دعاية شركة «أبل» عند إماطتها اللثام عن هاتف جديد. مجاراة الواقع لم تمنع «فيشر برايس» من صنع هاتف آخر توجهه للبالغين، وبحسب موقع «كرييتف لاب»، فقد تم تحديث هاتف Chatter الشهير ولعبة الأطفال التي أطلت في مسلسل كرتوني بهوليوود لتصبح هاتفاً «محمولاً» يعمل بكامل طاقته شبه الكاملة.

كشفت الشركة عن الهاتف الأكثر متعة لعام 2021 عبر إعلان مضحك يضاهي حملات شركة «أبل»، يتناول هاتفاً ملوناً يعرض للبيع في منصات بيع رقمية، كهاتف يحن إلى الماضي وتقدر قيمته الفعلية بـ«60 دولاراً» وحسب.

وإذا ما كنت تبحث عن هاتف جديد، ولكن بسعر هاتف آيفون 13 ليس بمتناولك، فإن شركة «فيشر برايس» تدعوك لاقتناء جهازها الذي يمكننا القول إنه أشبه بهاتف حقيقي، ناحية وظائفه التي سنتناولها تالياً.

وفقاً لمراجعة على الإنترنت، وكما يشير كتيب الهاتف، فإنه يتميز باتصال شبكي وبالبلوتوث، كما أنه مدعم بأربع عجلات تؤهله لأن يكون «محمولاً»، وقرص دوار لاختيار الأرقام، وعيون أمامية متحركة، وزر لتكبير الصوت «سبيكر»، كما أنه لا يحتوي على كاميرا أو أزرار تعبيرية (إيموجيز)، وهو مزود وصلة شاحن، ويمكن الحديث عليه مدة ساعات.

يمكن للمستخدم ربط الهاتف الجديد بهاتفه الواقعي الذكي عبر البلوتوث، وبعدها إجراء الاتصالات. ولذلك وبشكل عام يمكننا تفسير وصف الهاتف بأنه «هاتف ذكي» من هذه الناحية وحسب، فضلاً عن كونه هاتفاً محمولاً لنكون أكثر واقعية بكونه هاتفاً جوالاً على عجلات. ورغم ذلك فإن الهاتف بلفتات جميلة تعيد المرء للماضي، ويمكن اقتناؤه لكل من يود العودة بالزمن للوراء قليلاً وعيش لحظات مفعمة بمشاعر البساطة والطفولة.