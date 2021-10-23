لقطة لبرج خليفة بين أفضل 10 صور بجائزة «إبسون بانو»

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

فازت لقطة بانورامية لمدينة دبي، رصدت برج خليفة، أعلى برج في العالم، وهو يشق بطوله الشاهق ضباب السماء، لتحتل مكاناً بين أفضل الصور بحفل جوائز «إبسون بانو» الدولية المرموقة لعام 2021 في نسختها الـ12.

وبحسب موقع «ذا أتلانتك»، فقد أُدرجت لقطة المصور الفوتوغرافي خالد الحمادي لبرج خليفة بين أفضل 10 صور في فئة بيئة المباني لعام 2021، ووسمت بعنوان «فوق السحاب».

وتقدم اللحظة التي رصد فيها الحمادي البرج منظوراً جديداً للمعلم الشهير عالمياً محاطاً بسحب الضباب كما لو أنه أقل حجماً، وهو أمر يتناقض مع حقيقة ارتفاعه القياسي.

الصور البانورامية للجائزة عرضت في حفل توزيع جوائز إبسون الدولية الثاني عشر. وتراوحت اللقطات لتشمل لقطة عُنونت بـ «حلم شروق الشمس» أُخذت في حديقة توريس ديل باين الوطنية بتشيلي. إلى جانب لقطات جوية لهونغ كونغ. ومشهد بعنوان «المثلث الأبدي» في تجسيد مصور لمستنقعات لويزيانا. فضلاً عن لوحة مصورة أخذت صفة «الصحراء البنفسجية» لصحراء بادان جاران بالصين، وغيرها الكثير.

تعرض المسابقة ثلة من أفضل أعمال المصورين البانوراميين حول العالم. وفي هذا الصدد، أفاد المنظمون أنهم تلقوا هذا العام حوالي 5378 مشاركة من 1245 مصوراً محترفاً وهاوياً في 97 دولة. متنافسين على المراكز الأولى في 5 فئات، ناهيك عن تسابقهم على العديد من الجوائز الخاصة وعدد من الجوائز النقدية المقدمة.