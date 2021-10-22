تجارب مسرح الثقافة الجماهيرية في كتاب

المصدر: القاهرة - البيان

يتناول الكاتب أحمد عبد الرازق أبو العلا في كتابه الصادر حديثاً تحت عنوان «التجريب في مسرح الثقافة الجماهيرية» التجارب المسرحية التي تبناها مسرح الثقافة الجماهيرية خلال السنوات الماضية، ومنذ بدأ نشاطه في الستينات.

ويؤكد الكتاب أن التجريب في مسرح الثقافة الجماهيرية استند إلى عدة وسائل أهمها: التجريب في أدوات الإخراج المسرحي، والتقنية الفنية، والتجريب في النص المسرحي ذاته، ثم التجريب في الشكل المسرحي.

ويتعرض الكتاب لكل الأشكال التي قدمها المجربون، مهتماً بتوثيقها، ومتناولاً بعضها نقدياً، اعتماداً على المشاهدة التي تحققت لمؤلف الكتاب، وقت تقديم التجارب.