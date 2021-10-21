يوم تأبين لجاك هرشمان في طنجة

المصدر: طنجة - البيان

ينظم بيت الصحافة بطنجة بشراكة مع الحركة الشعرية العالمية، ومنشورات الفاصلة، يوماً تأبينياً للشاعر الأمريكي جاك هيرشمان، أحد مؤسسي الحركة، وأحد أبرز أصوات الشعر العالمي المعاصر المناهض للعنصرية والاستعمار.

وصرح الشاعر محمد حجي محمد، ممثل الحركة في المغرب أن هذا «الاحتفاء يأتي استجابة لنداء الحركة الشعرية العالمية، والتي اختارت شهر أكتوبر للاحتفاء عالمياً بذكرى هذا الشاعر الأمريكي الكبير، الذي رحل عنا هذا العام، وتقديراً لما قدمه للشعر كتابة وترجمة» كما نوه حجي، «بأن هذا اللقاء يشكل محطة أولية للتنسيق مع المؤسسات والجمعيات الثقافية والفنية في المغرب، في سعي إلى إطلاق سلسلة من المبادرات التي تنفتح على الشعر في بعده الكوني».

ويتضمن برنامج هذه التظاهرة، لقاء مفتوحاً مع الشعراء وشهادات لممثلي بعض المؤسسات الثقافية إلى جانب قراءات شعرية. ويحتضن مقر بيت الصحافة في طنجة، اللقاء التأبيني الخاص بهرشمان، يوم الجمعة 22 أكتوبر 2021، على الساعة السابعة مساء.