جائزة كريستو وجان كلود تفتح باب التسجيل

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي، بالتعاون مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، عن فتح باب التسجيل في النسخة العاشرة من جائزة كريستو وجان كلود لعام 2022 حتى تاريخ 31 يناير 2022.

وتُقام الجائزة سنوياً منذ عام 2013 كمسابقة فنية مفتوحة للطلاب والخريجين في دولة الإمارات، تم إطلاقها بهدف تشجيع ابتكار أعمال فنية جديدة ودعم مسيرة الفنانين الفائزين في الحياة العملية بدءاً من مرحلة التكليف بالعمل وصولاً إلى العرض. ويمكن للمشاركين اختيار المجالات الفنية التي يفضلون العمل فيها، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر، التصوير الضوئي والفيديو والنحت وأعمال التركيب الفني والمشاريع الفنية الميدانية. وتدعو الجائزة الفنانين إلى ابتكار طرق جديدة لعرض أعمالهم ضمن سياق عام.

وسيحصل الفائزون في المسابقة على جائزة بقيمة 10 آلاف دولار أمريكي لاستكمال أعمالهم الفنية، والتي ستُعرض أمام الجمهور في أبوظبي في نوفمبر 2022 بإلهام من أعمال الفنانين الشهيرين كريستو وزوجته وشريكته الفنية جان كلود.

وتربط الزوجين بدولة الإمارات علاقة وطيدة تعود لقرابة 40 عاماً، قبل وفاة جان كلود عام 2009 وكريستو عام 2020، وتم إطلاق الجائزة التي تحمل اسمهما تكريماً لرغبة كريستو بدعم بيئة الفنون الناشئة في الدولة.

دعم كبير

وتعليقاً على إطلاق النسخة العاشرة من المسابقة، قالت مايا أليسون، المديرة التنفيذية لرواق الفن ورئيسة القيّمين الفنيين في جامعة نيويورك أبوظبي: «تسهم مسابقة كريستو وجان كلود بتعزيز حركة نمو القطاع الإبداعي في الإمارات، كونها تزوّد الفنانين كل عام بالدعم اللازم لإنتاج الأعمال الفنية الكبيرة وعرضها للجمهور. ونفخر في جامعة نيويورك أبوظبي بمواكبة الجوهر الحقيقي لرؤية كريستو من خلال رعاية الفنانين عبر مختلف المراحل وصولاً إلى استكمال أعمالهم الفنية».

ومن جانبها، قالت إميلي دوهرتي، مديرة جائزة كريستو وجان كلود: «نحتفل اليوم بإطلاق النسخة العاشرة من هذه الجائزة الفنية الفريدة من نوعها، والتي تمثّل مشروعاً مستوحىً من العلاقة المتينة التي جمعت كريستو بدولة الإمارات.

ويهدف المشروع إلى تزويد الفنانين الصاعدين بمنصة مفتوحة لاستعراض أعمالهم. ونهدف هذا العام إلى تكريم الفائزين من أعضاء هيئتنا التدريسية، وبخاصة أولئك الذين واجهوا تحديات كبيرة نتيجة أزمة كوفيد 19، ونتطلع قدماً لاستقبال اقتراحات فنية جديدة ضمن نسخة المسابقة الجديدة».

أعمال فنية

وقدم كريستو وجان كلود خلال مسيرتهما عدداً من أشهر الأعمال الفنية على مستوى العالم، وأسهما سويةً في تغيير مفهوم «الفنون العامة» من خلال إبداع أعمال فنية مؤقتة تحتفي بتصاميم مرحلية أصيلة. وقد تم الشهر الماضي تغطية قوس النصر الشهير في العاصمة الفرنسية باريس بستائر من القماش تكريماً لأحد أحلام كريستو الفنية التي لم تتحقق في حياته. كما توجد خطط حالياً لتحقيق حلم الثنائي ببناء «مسطبة» في صحراء ليوا باستخدام 410,000 أسطوانة فولاذية متعددة الألوان.

وتضمنت لجنة اختيار الأعمال الفنية سابقاً كلاً من هدى إبراهيم الخميس؛ وفابيو بيانو، عميد جامعة نيويورك أبوظبي السابق؛ وديالا نسيبة، مديرة معرض فن أبوظبي؛ والفنانة عزة القبيسي؛ وكيفن جونز، العضو الضيف في لجنة التحكيم.