«مرايا للفنون» يفتتح معرض الفنان حازم حرب

المصدر: الشارقة - البيان

يستضيف مركز مرايا للفنون، المعرض الفردي للفنان حازم حرب، بعنوان «متحف مؤقت. لفلسطين» خلال الفترة من 20 أكتوبر الجاري وحتى 10 فبراير 2022. وشهد الافتتاح حضور كلٍ من، الشيخة لطيفة بنت مكتوم، مؤسس ومدير «تشكيل»، ومروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، والشيخة نوار القاسمي، مدير «مؤسسة الشارقة للفنون»، وعبدالمنعم السركال، مؤسس «السركال أفنيو»، وأحمد القصير، المدير التنفيذي للعمليات في هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وعدد من الفنانين والمهتمين بالفن.

ويعكس المعرض، الذي يضم أحدث أعمال الفنان الفلسطيني حازم حرب، محاولات الفنان العالمي المقيم في دبي لتجسيد الجوهر التراثي والعلاقة بين الإنسان والمكان ضمن مقاربة اجتماعية ثقافية تركّز على مفهوم الوطن فلسطين، من خلال مواد أرشيفية تشمل خرائط قديمة، وصوراً، ولوحات عائلية، تُعرض داخل قوارير وخزانات زجاجية.

فنون الكولاج

ويستخدم الفنان في أعماله تقنيات فنون الكولاج التي تدمج التصوير الفوتوغرافي والوسائط البصرية المتداخلة، في سياق بصري مستوحى من المتاحف، إذ يجمع الفنان أجزاءً متفرقة تشكل متحفاً فنياً مؤقتاً يعرض جزئيات صغيرة متناثرة من تاريخ فلسطين وذاكرتها التراثية والثقافية، ويدعو الفنان المشاهد إلى التفكير في فلسطين، ويأمل أن يؤسس متحفاً دائماً في المستقبل لعرض مقتنياته أمام جميع الزوار.

وعلى مدار الأعوام الماضية، حرص الفنان حازم حرب على جمع تذكارات وقطع نادرة تتعلق بفلسطين من مزادات رقمية دولية أقيمت عبر الإنترنت، يعود تاريخ بعضها إلى أواخر القرن الثامن عشر للعام 1779، حيث تضم مقتنياته مجموعة من الخرائط التاريخية لفلسطين والحضارات الفينيقيّة القديمة، بالإضافة إلى كتب نادرة عن طرق التجارة التاريخية، وصوراً عائلية، وأعمالاً فنية تصوّر الأرض المقدسة لرسامين مستشرقين مثل ديفيد روبرتس (1796 - 1864).

تجربة مؤثرة

ويقدم المعرض تجربة مؤثرة للزوار، حيث يعرض صوراً تاريخية للأرض المقدسة بالأبيض والأسود، تم تكبيرها لتشكل خلفيات يشاهدها الزائر فور دخوله إلى صالة العرض، ليبدو وكأنه يسير بين آثار ثلاثية الأبعاد من حقبة مضت.

ويتناول المعرض، الذي يأتي بدعم من معرض «طبري آرت سبيس» موضوعات عميقة مثل الشتات، والأرشفة، والحنين إلى التاريخ المفقود، ويعرض رؤية الفنان لجذوره الراسخة بين الماضي والحاضر والمستقبل، حيث يقدّم مقتنيات تكشف الحالة الحضارية التي كانت عليها فلسطين على كافة المستويات سواء الحالة الاجتماعية للسكان، والتجربة الاقتصادية، وحتى طبيعة الأرض وما تضمه من نباتات وأزهار.

وحول عنوان المعرض، قال الفنان حازم حرب: «يحتضن المتحف جميع العناصر التي تنشر العلم والمعرفة حول موضوعات متنوعة، وهو مكان لا يتوقف عن التغيّر والتطوّر، ومع بلوغي سن الأربعين، فكرت في مسيرتي المهنية ونتاجاتي وإنجازاتي الفنية، حيث أردت الحصول على مساحة خاصة لمشاركة الآخرين جميع النتائج التي توصلت إليها.

والتي تشمل كل كتاب وخريطة وصورة ومادة جمعتها خلال السنوات القليلة الماضية، وفي العام 2012، أجريت بحثاً معمّقاً وثقت فيه جوانب محددة لتجسيد تلك اللحظات وتقديم احتفالية ثقافية وسردية مؤقتة لتاريخ أزلي».

تقييم المعرض

من جانبها، قالت القيّمة الفنية للمعرض سيما عزام: «لقد تشرفت بتقييم معرض»حازم حرب. متحف مؤقت. لفلسطين في مركز مرايا للفنون ليس لأني من أصول فلسطينية-أردنية فحسب، وإنما لأن هذا المعرض يشكل نقطة تحول في مسيرة الفنان، إذ يتميز حازم حرب باعتماده على تقنيات فنون الكولاج، لتمكين المشاهدين من التفاعل الحسي البصري مع تصميمات تلقي الضوء على محطات من الماضي العريق الذي تم توثيقه بعناية فائقة واستقصاء وتحقيق أكاديمي وبحث دقيق، ويعكس سرديات تاريخية جزئية مؤقتة، لإثراء فكر ومعارف الجمهور، وتمكينه من مشاهدة القصة الحقيقية والاستماع إلى حكايات فلسطين، وطناً وشعباً.